Расследования 11.11.2019 16:30
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11.11.2019 16:30
Свыше 500 тысяч рублей не могут взыскать с беглого экс-депутата Волгоградской гордумы Евгения Глазкова судебные приставы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт УФССП по региону, задержанный в феврале 2019 года в Швеции бывший народный избранник должен 380 тысяч рублей по кредитам и около 170 тысяч исполнительного сбора Волгоградского гарнизонного военного суда.
Глазкова в 2013 году гарнизонный суд осудил на 2,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере и присудил штраф. Совместно со своим сообщником, экс-сотрудником ФСБ Андреем Чумановым он похитил около 20 млн рублей у ресторатора Алексея Торубарова. В январе 2017 года бывшего депутата Волгоградской гордумы объявили в международный розыск по уже другому уголовному делу – о многомиллионной афере с ОСАГО. В этом же преступлении обвиняются бывшие коллеги Глазкова по городской думе – Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко. В феврале текущего года правоохранители задержали Глазкова в Швеции, где он жил под чужим именем и пользовался румынским паспортом. Об экстрадиции экс-депутата до сегодняшнего дня правоохранители не сообщили.
Из открытых судебных источников известно, что бывший депутат и мошенник Евгений Глазков является истинным ценителем оружия. Правда, из-за проблем с законом выданное разрешение не продлевал. Несколько лет назад по искам полиции Волгограда суд аннулировал право собственности экс-народного избранника на охотничье ружье «Тигр» калибра 7,62 мм, гладкоствольное оружие МР-153 калибра 12 мм, оружие самообороны МР-79-9 ТМ, калибр 9 мм, ТОЗ-34, калибр 12 мм и «Сайга» калибра 7,62 мм.
В судебные тяжбы со скандально известным политиком ввязывалась даже бывшая супруга Глазкова. Также как и следователи она жаждала выяснить его местонахождение. Женщину интересовал единственный вопрос – когда прежний муж выпишется из ее квартиры. Центральный районный суд внял требованиям бывшей возлюбленной господина Глазкова, лишив его права пользования жилищем. При этом, заявительница также требовала аннулировать и регистрацию Евгения в своей квартире. Однако суд ей в этом отказал.
Евгений Глазков являлся депутатом Волгоградской городской думы с 2008 по 2013 год. Входил в состав фракции партии "Единая Россия".
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