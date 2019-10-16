Политика 16.10.2019 17:24
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16.10.2019 17:24
Настоящие именины сердца единовременно случились сегодня у десятка региональных чиновников. Процесс согласования кандидатов на ключевые посты в администрацию Волгоградской области члены «Единой России» превратили в аттракцион щедрой похвалы. Обсуждение актуальных кадровых вопросов состоялось в зале заседаний Волгоградской облдумы, сообщает ИА «Высота 102».
Призывы регионального партийного лидера Сергея Горнякова к коллегам быть сдержаннее в оценках («Только не хвалите!)» эффекта не возымели. Пример лаконичного отзыва о работе исполнительной власти продемонстрировал Владлен Колесников. Говоря о состоянии медицины, руководитель местной приемной Дмитрия Медведева настоятельно просил старого-нового председателя облздрава обратить внимание на ситуацию с поставками жизненно важных лекарств. «Потому что поступает очень много обращений. Огромная просьба реагировать качественно на письма от общественной приемной. А так, спасибо за работу», - был короток и невозмутим Владлен Колесников.
Между тем, большинство партийцев оказались не в силах с собой совладать. В гигантской бочке меда, который растекся буквально по каждому сантиметру думского зала, оказалось ничтожно мало дегтя.
Сами, чиновники, к слову, расправив крылья, лестно отзывались о проделанной (при их скромном участии) работе за последнюю пятилетку. «Не аэропорт, а сказка», «государственная стоматология абсолютно конкурентна с частной!», ноу-хау в сфере соцзащиты – комплименты в адрес исполнительной власти как яркие конфетти разлетались по округе.
На ответственные должности в администрацию области согласована лишь половина кандидатов. В самое ближайшее время на рассмотрение партийцев поступит новый список персоналий. В том, что у представителей партии власти припасена еще пара десятков добрых слов в адрес этих достойных людей, сомневаться не приходится.
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