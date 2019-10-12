Происшествия 12.10.2019 16:04
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12.10.2019 16:04
Один рабочий погиб и один получил ранения при установке нового оборудования на предприятии в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, когда сотрудники предприятия устанавливали станок для резки металла, произошло обрушение конструкций. От травм, полученных при падении, погиб плотник-бетонщик 1973 года рождения. В Михайловскую ЦРБ с ушибами и переломами был госпитализирован его напарник 1975 года рождения. Обстоятельства случившегося выясняют следователи следственного отдела СУ СК. По предварительной информации, ЧП произошло на комбинате по производству асбестоцементных изделий.
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