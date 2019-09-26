Голая правда уличной торговли Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 26.09.2019 15:47
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26.09.2019 15:47
Революции в сфере нестационарной торговли в Волгограде не случилось. Ни кнутом, ни пряником заставить всех уличных торговцев перестроиться на новый лад, увы, невозможно. Убогие лотки, жалкого вида киоски, стихийные рынки – были, есть и будут. Неудобно, некрасиво, незаконно – аргументы для тех, кто продает и покупает в таких местах, неубедительные.
Два года назад муниципальные власти предприняли попытку привести в божеский вид такие объекты торговли. Определенных успехов в этом начинании чиновники достигли – во всех районах города появились единообразные павильоны и галереи с панорамными стеклами. Однако многим киоскерам от новой жизни в сером цвете удалось отвертеться.
Голая правда уличной торговли Волгограда – без ретуши и фильтров – в фоторепортаже ИА «Высота 102».
Первая точки съемки – улица Туркменская в микрорайоне Тулака. На задворках современно оформленных павильонов быстрого питания на табуретках и раскладных столиках ютятся пенсионеры, продающие пучки петрушки и дешевый трикотаж.
Площадки рядом с новыми киосками в добровольно-принудительном порядке вымостили брусчаткой сами коммерсанты. О бордюры и лишние ступеньки можно сломать ноги – но никто и не обещал, что сделают хорошо.
Сколько веревочке, то есть благоустройству, не виться, а конец ему будет.
Улица Елецкая в Ворошиловском районе давно облюбована лоточниками. Места – пристрелены. Ни шатко ни валко, но бизнес идет. Четверг – не базарный день. В субботу клиентуры будет больше.
Во дворах, оказывается, тоже можно кое-что прикупить.
Перспектива улицы Ангарской. Наши дни.
Рынок на улице Новороссийской в центре города реновации подвергался со скрипом.
Но страсти давно улеглись и дельцы благополучно вернулись на свои прежние места. Как говорится, «эту песню не задушишь, не убьешь».
Чудом сохранился островок уличной торговли на 7-ой Гвардейской через дорогу от инспекции налоговой службы по Центральному району.
А этот образчик "ларечной" торговли эпохи 90-х годов прошлого века можно лицезреть на проспекте Металлургов. И кто осмелится назвать эту кирпичную крепость с железной решеткой нестационарным объектом?..
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