









Сегодня вековой юбилей со дня образования отмечает волгоградская полиция. Как сообщает ИА "Высота 102", поздравления с этой круглой датой принимают как действующие, так и бывшие сотрудники, ветераны МВД. Накануне этой круглой даты лучшие полицейские были отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями от руководства ГУ МВД по Волгоградской области, исполнительной и законодательной власти региона. Сегодня в честь 100-летней годовщины со дня образования службы в Волгограде будут возложены цветы и венки к мемориалам погибших сотрудников МВД, затем в городе-герое пройдет праздничный концерт, где прозвучит много теплых слов в адрес сотрудников полиции Волгоградской области.

Свою историю волгоградские полицейские ведут от управления Царицынской губернской милиции, которое было создано в разгар Гражданской войны - 16 апреля 1919 года. В годы Великой Отечественной войны сталинградские милиционеры вместе с частями 10-й дивизии войск НКВД первыми встали на пути рвущихся к городу немецко-фашистских захватчиков. Проявили себя волгоградские милиционеры и в горячих точках на Северном Кавказе в 1990-е и 2000-е годы. Также на протяжении всего этого времени они стояли на страже покоя и безопасности граждан, ежедневно давая отпор преступности и подтверждая свой профессионализм. И сегодня ГУ МВД по Волгоградской области достойно справляется со всеми поставленными задачами по охране общественного порядка.



