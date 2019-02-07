Жительница Волгограда погашала долги сына-игрока путем сбора денег на его лечение





Безработная 49-летняя жительница Волгограда подозревается в мошенничестве со сбором денег на лечение сына. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Первой о факте обмана сообщила 41-летняя жительница Волжского. По словам заявительницы, в начале ноября прошлого года ей на мобильный телефон путем рассылки поступило сообщение от малоизвестной женщины, которая просила деньги в долг якобы для оказания помощи в дорогостоящем лечении ее совершеннолетнего сына. Женщина откликнулась на сообщение и перевела нуждающейся 9 тысяч рублей. Однако к назначенному сроку долг ей возвращен не был. Выяснилось, что переведенные деньги были потрачены не на лечение сына, а на погашение его игровых долгов.

Подозреваемая созналась в содеянном. Сейчас полицейские устанавливают других потерпевших от ее действий. За мошенничество подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.



