Расследования

Волгоградский облсуд оставил в силе приговор Ренату Булатову

Расследования 16.01.2019 16:02
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16.01.2019 16:02


В Волгоградском облсуде началось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ренату Булатову. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", в зале - много журналистов. На ужесточении приговора настаивает прокуратура - она требует увеличить срок заключения Рената Булатова до 3 лет в колонии общего режима. Ранее Среднеахтубинский районный суд приговорил бывшего молодогвардейца к двум годам десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 
Ренат Булатов по видеосвязи высказался против присутствия прессы в зале. Но адвокат убедил его изменить мнение - на усмотрение суда. Прокурор заявил, что считает приговор Среднеахтубинского районного суда мягким, так как суд, по его мнению, не учел тяжести и последствий совершенного Булатовым преступления. Попросил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. 
Адвокат потерпевших Ясеневых выступил с заявлением, что приговор потерпевшие считают справедливым. 
Ренат Булатов, его адвокат и отец также считают приговор обоснованным и законным. 
Защитник Булатова в прениях заявил, что прокуратура приводит два довода для ужесточения наказания - гибель детей и наличие административных правонарушений ПДД. Но, как сказал адвокат, поводом для административных взысканий были грязные номера машины. Что касается погибших детей, то, по словам адвоката, он не знал, что они находятся в той машине. Поэтому этих доводов для ужесточения наказания недостаточно, констатировал адвокат. 
Отец Рената Булатова с бумажки зачитал текст: "Я и мой сын раскаиваемся в содеянном..." И попросил оставить приговор без изменения. 
Ренат Булатов выступил с последним словом: "Прошу прощения у потерпевших и выражаю свою скорбь...".
В результате Волгоградский облсуд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры и оставил приговор в силе. Также Булатову будет засчитано в сроке лишения свободы нахождение в СИЗО - день за два. 
Напомним,  22-летний теперь уже бывший заместитель председателя регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» Ренат Булатов 10 августа 2018 года управлял трехтонным рамным джипом на трассе в Среднеахтубинском районе, совершая обгон, не убедился, что встречная полоса свободна,  в результате джип протаранил  "Honda Accord". Погибли находившиеся в легковушке супруги Перчиевы – Виталий и Кира -  и их дочери Катя и Вика.  

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