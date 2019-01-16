Волгоградский облсуд оставил в силе приговор Ренату Булатову





В Волгоградском облсуде началось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ренату Булатову. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", в зале - много журналистов. На ужесточении приговора настаивает прокуратура - она требует увеличить срок заключения Рената Булатова до 3 лет в колонии общего режима. Ранее Среднеахтубинский районный суд приговорил бывшего молодогвардейца к двум годам десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Ренат Булатов по видеосвязи высказался против присутствия прессы в зале. Но адвокат убедил его изменить мнение - на усмотрение суда. Прокурор заявил, что считает приговор Среднеахтубинского районного суда мягким, так как суд, по его мнению, не учел тяжести и последствий совершенного Булатовым преступления. Попросил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат потерпевших Ясеневых выступил с заявлением, что приговор потерпевшие считают справедливым.

Ренат Булатов, его адвокат и отец также считают приговор обоснованным и законным.

Защитник Булатова в прениях заявил, что прокуратура приводит два довода для ужесточения наказания - гибель детей и наличие административных правонарушений ПДД. Но, как сказал адвокат, поводом для административных взысканий были грязные номера машины. Что касается погибших детей, то, по словам адвоката, он не знал, что они находятся в той машине. Поэтому этих доводов для ужесточения наказания недостаточно, констатировал адвокат.

Отец Рената Булатова с бумажки зачитал текст: "Я и мой сын раскаиваемся в содеянном..." И попросил оставить приговор без изменения.

Ренат Булатов выступил с последним словом: "Прошу прощения у потерпевших и выражаю свою скорбь...".

В результате Волгоградский облсуд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры и оставил приговор в силе. Также Булатову будет засчитано в сроке лишения свободы нахождение в СИЗО - день за два.