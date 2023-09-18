Замдиректора и главбух ПТУ в Волгоградской области погорели на булках с мясом





В Волгоградской области заместитель директора и главный бухгалтер профтехучилища подозреваются в получении взятки от коммерсанта. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, за вознаграждение в виде мяса представители учебного учреждения заключили договор на поставку хлебобулочных изделий по завышенным ценам.

– По версии следствия, заместитель директора и главный бухгалтер училища заключили с индивидуальным предпринимателем соглашение, согласно которому образовательное учреждение должно было приобретать хлебобулочные изделия в рамках договора поставки по завышенной цене. В качестве благодарности за заключение договора коммерсант предложил должностным лицам взятку в виде мясной продукции на сумму, равную разнице в цене, указанной в договоре, и цене, по которой хлебобулочная продукция отпускалась со склада, – сообщила Буянова.

Следователи установили, что замдиректора ПТУ и главбух в итоге забили холодильники мясом на общую сумму порядка 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ – получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Сбором доказательств занимаются сотрудники Урюпинского МрСО СУ СК России по Волгоградской области.

– В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям взяткодателя, – уточняет представитель регионального следственного управления.

По информации ИА «Высота 102», в совершении коррупционного преступления подозреваются представители ПТУ №49, расположенного в поселке Серп и Молот Новониколаевского района Волгоградской области.