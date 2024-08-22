Губернатор Бочаров провел онлайн-прием волгоградцев





В Волгограде сегодня, 22 августа, Андрей Бочаров по поручению Президента РФ провел онлайн-прием граждан. По информации пресс-службы администрации региона, в ходе встречи жители обратились к губернатору с рядом вопросов по газификации, обеспечению качественной питьевой водой, благоустройству территорий, а также по подготовке востребованных кадров и новые форматы работы с детьми-инвалидами.

Так, передает пресс-служба обладмина, волгоградец Олег Стеблицкий обратился за помощью по вопросу открытия отделения дневного пребывания на базе Дома ребенка для детей с нарушением психики. Мужчина один воспитывает двухлетнюю дочь с нарушениями здоровья, поэтому такое отделение позволило разгрузить бы дневную занятость отца-одиночки. В ходе приема стало известно, что с 1 января первая группа на 6 детей на базе Дома ребенка начнет работу.

— Это решение абсолютно правильное. Считаю, нам необходимо подготовить наши учреждения к такому формату работы. Если нужны дополнительные ресурсы - выделим, — заверил Андрей Бочаров.

Пенсионерка Римма Блохина пожаловалась Андрею Бочарову на состояние площадки у загса Советского района. Важное для многих жителей района место требует серьезного обновления. По словам Бочрова, муниципалитет уже включил территорию в программу «Формирование комфортной городской среды». Запланировано установить системы полива, наружное освещение, видеонаблюдение, озеленить территорию, установить малые архитектурные формы и арт-объекты, а также выложить плитку.

— Вопросы благоустройства, развития территорий для нас имеют приоритетное значение. Принята комплексная программа развития волгоградской агломерации на ближайшие 10 лет, где значительное внимание уделяется непосредственно развитию районов города. В том числе Советскому, — сказал губернатор, поблагодарив волгоградку за неравнодушие губернатор.

Многодетную мать и ее супруга из хутора Лысов Суровикинского района Веру и Владимира Турко волнует газификация своего поселения. В хуторе расположены 140 домовладений и проживают более трехсот человек. В ответ Андрей Бочаров поручил проработать вопрос с ПАО «Газпром», чтобы подключить дома к голубому топливу ранее намеченного срока: не в 2026, а в 2025 году.

Житель рабочего поселка Быково Александр Князев попросил губернатора обеспечить райцентр качественной питьевой водой. Сейчас в поселке уже идет реконструкция насосных станций и станций водоподготовки, а также установка двух резервуаров чистой воды. В конце 2024 года свыше 7,6 тыс. жителей Быково будут обеспечены качественной питьевой водой, сказал губернатор.

Волгоградка Ирина Сударкина попросила оказать содействие в оснащении мастерских Волгоградского строительного техникума, где ее дочь обучается на архитектора.

— У нас очень сильный педагогический состав, проводятся хорошие мероприятия — детям очень нравится учиться. Есть несколько современных мастерских, но этого недостаточно. В частности, по специальности «Архитектура» мало практических площадок, где дети получают знание на опыте. Хотелось бы вас попросить оказать содействие, чтобы оснастить наш техникум дополнительным оборудованием и открыть новые мастерские, — обратилась за помощью Ирина Викторовна.

В ответ Андрей Бочаров поручил руководству профильного блока администрации региона продумать, что еще необходимо техникуму, чтобы обеспечить его комплексное обновление в соответствие с требованиями времени.

— У нас очень много строек, и мы планируем строительство еще многих объектов. Объем только растет. И, естественно, нам нужны профессионалы. Нам необходимо иметь на территории Волгоградской области свою профессиональную базу подготовки, которая будет отвечать современному этапу развития, — сделал акцент Андрей Бочаров.