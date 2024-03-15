15 марта в Волгограде открылись сотни избирательных участков. Многие жители областного центра решили не ждать у моря погоды и в числе первых отдать свой голос за одного из кандидатов. Журналисты информационного агентства «Высота 102» побеседовали с волгоградцами и узнали, с какими чувствами, ожиданиями они пришли исполнить свой гражданский долг и какие воспоминания им навеяла окружающая атмосфера.

В Центральном районе Волгограда среди прочих в 8:00 свои двери открыл избирательный участок № 1023. Он расположился в здании лицея № 5 имени Ю. А. Гагарина по адресу ул. Мира, д. 17. Спустя два часа после начала выборного процесса здесь было не так много избирателей. По словам представителей избирательной комиссии, люди идут волнами. Утренний пик пришёлся на 8:00–8:30. Многие волгоградцы постарались отдать голос по пути на работу. На 10:00 здесь проголосовали порядка 40 человек.

Заманивают горожан в ТИКи, традиционно, приятной музыкой, пирожками, шариками на входе и символическими подарками.

Так, в избирательном участке № 1011, расположившемся в здании бывшего кинотеатра «Родина» по адресу ул. Невская, д. 13, члены избиркома рассказали ИА «Высота 102», что у них уже побывала молодая волгоградка. Девушка впервые участвовала в выборах. На память ей был вручен брелок с выборной символикой и пригласительный на празднование Масленицы в одном из волгоградских парков.

Не известно, то ли пирожки здесь были вкуснее, то ли патриотическое название избирательной площадки обязывало к дисциплине, но на 10:30 свой голос в «Родине» отдали сразу 140 человек. Активность, по словам наблюдателей, проявляли все возрастные категории граждан.

– Признаться честно, не участвую в выборах. Депутаты, переименования, часовые пояса – не вижу в этом никакого смысла. Но здесь другое дело. Сегодня не просто решается будущее страны, сегодня каждый из нас должен дать оценку всем тем переменам, которые произошли за последние десятилетия. Я отчётливо помню, как раскачивали мою страну в 80-х, как разваливали в 90-х. Я вижу, насколько сейчас преобразилась наша страна, и я голосую за то, чтобы Россия твёрдо шла путём развития, — поделился мнением один из местных избирателей Евгений Ершов.

Воспоминания о Ельцине, Горбачёве и антиалкогольной кампании сподвигли волгоградца поделиться сокровенным. Мужчина неожиданно рассказал о контакте с представителями других миров.

– В 90-х годах мы с женой стали свидетелями, как в нашем пространстве появилась машина времени. Вы мне наверняка не поверите, я бы и сам не поверил, если бы не увидел своими глазами. Дело было в Урюпинском районе, на Медведицкой гряде. Мы с женой и подругой шли по дороге к хутору и видим плоский объект. В передней части и сзади у него горели огоньки. Я говорю жене: «Смотри, пришельцы полетели». Хотела пойти за ним, но они прям так и будут нас ждать, — добавил горожанин.

От «пришельцев» до новой школы на тысячу мест, построенной недавно в Ворошиловском районе, у журналистов ИА «Высота 102» путь занял ровно 30 минут. В образовательном учреждении был обустроен избирательный участок № 315.

По информации избирательной комиссии, на тот момент здесь уже проголосовали 289 человек. Для удобства волгоградцев организаторами были предусмотрены отдельные вход и выход. Пожилым гражданам помогали сориентироваться и подняться по лестничным пролётам волонтёры. Каждому посетителю сотрудники избирательной комиссии вручали в подарок небольшой сладкий презент.

– Участие в выборах – это долг каждого гражданина. Хотели сегодня проголосовать вместе с женой, но она решила прийти попозже, вечером, а родные планируют на выходных. Сегодня я нахожусь здесь, чтобы сделать взвешенный и осознанный выбор. Мне уже 77 лет. Жизнь прожил немаленькую и много чего повидал. Сегодня я пришёл поддержать того самого кандидата, в котором абсолютно уверен. Если вы меня спрашиваете, размышлял ли я идти или не идти на выборы, то я вам отвечу – нет. Участие в голосовании – это то, от чего зависит будущее нашей страны, будущее моих сыновей и внуков, — рассказал житель Ворошиловского района Юрий Арисов.

Помимо рядовых волгоградцев, сегодня ТИКи посещают и международные наблюдатели. В 12:00 делегация побывала в избирательном пункте, оборудованном в здании Волгоградского планетария по адресу ул. Гагарина, д. 14.

– Мне довелось участвовать в избирательных процессах, которые проходили во многих странах мира. Знаете, могу однозначно сказать: то, что мы уже увидели в Волгограде, организовано на беспрецедентно высоком уровне. Хочу отметить масштаб внедрения компьютерных технологий. Это касается как самого процесса волеизъявления, так и механизмов, контролирующих ход и прозрачность голосования. Также меня поразило очень доброе отношение организаторов к избирателям, — поделился первыми впечатлениями политический деятель и журналист из Аргентины Лойс Перес.

Напомним, как накануне сообщало ИА «Высота 102», следить за честностью проведения президентских выборов 2024 года в Волгоград прибыло рекордное число иностранных наблюдателей. Помимо избирательного пункта в здании Волгоградского планетария, эксперты посетили четыре точки, включая Центр общественного наблюдения, оборудованный специальной видеостеной, куда в режиме онлайн выводятся кадры с 714 УИКов, оснащённых видеокамерами.

Завтра иностранная делегация планирует посетить несколько избирательных участков на территории Иловлинского и Городищенского районов Волгоградской области.

Отметим, в 2024 году на выборах президента граждане России могут проголосовать за любого из четырёх кандидатов. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта. Исполнить свой гражданский долг жители региона могут на одном из 1408 избирательных участков.