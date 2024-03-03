Женщину и ребенка госпитализировали после пожара в коммуналке Волгограда

Происшествия 03.03.2024 13:54
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03.03.2024 13:54
В Волгограде 45-летняя женщина и 4-летняя девочка пострадали в результате пожара в коммунальной квартире. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось 2 марта около шести часов вечера в одном из домов по проспекту Волжский в Краснооктябрьском районе.
В одной из комнат коммунальной квартиры загорелся диван. Женщина и ребенок надышались дымом и с отравлением угарным газом были госпитализированы в больницу №25. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 17-28 ч. В одной из комнат квартиры горели вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчеты потушили пожар в 17-46 ч. В ведомстве подтвердили, что пострадали два человека - женщина и ребенок. Причина происшествия устанавливается, добавили в ведомстве.
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