Военные сборы для запасников пройдут в 2024 году – указ

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году», передает V102.RU.

Соответствующий документ состоит из пяти пунктов, два из которых – для служебного пользования.

Военные сборы объявлены в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службы». Сборы пройдут в ВС РФ, в войсках Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и органах ФСБ.

Правительству РФ и органам власти в регионах поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на прохождение военных сборов и с проведением этих сборов.