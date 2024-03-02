Федеральные новости

Военные сборы для запасников пройдут в 2024 году – указ

Федеральные новости 02.03.2024 11:16
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02.03.2024 11:16


Президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году», передает V102.RU.

Соответствующий документ состоит из пяти пунктов, два из которых – для служебного пользования.

Военные сборы объявлены в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службы». Сборы пройдут в ВС РФ, в войсках Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и органах ФСБ.

Правительству РФ и органам власти в регионах поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на прохождение военных сборов и с проведением этих сборов.  

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