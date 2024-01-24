Волгоградцам рассказали, как отличить порядочных установщиков счетчиков

Общество 24.01.2024 10:20
0
24.01.2024 10:20
В дома жителей Волгограда, особенно пожилых людей, нередко стараются проникнуть мошенники, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающих организаций, – к примеру, под предлогом замены электросчетчика. И если одни горожане способны отличить преступников, преследующих единственную цель – под благовидным предлогом завладеть вашими средствами, другие теряются и могут стать жертвами злоумышленников. О том, как обезопасить свое имущество, рассказали ИА «Высота 102» специалисты «Волгоградэнергосбыта».
Итак, что следует знать, чтобы защитить себя от потери времени и денег?
Правило первое. Не стесняйтесь рассмотреть гостя
– Гарантирующий поставщик электроэнергии «Волгоградэнергосбыт» производит замену счетчика бесплатно. Визуально распознать специалиста можно по спецодежде, на которой нанесен логотип «Волгоградэнергосбыта» или другого поставщика коммунального ресурса, указанного в ваших платежных квитанциях или в договоре поставки, – объясняют в компании. – Если человек без спецодежды (бывает и такое), или это представитель подрядной организации, производящей установку по договору с ПАО «Волгоградэнергосбыт», то у этого специалиста с собой будет удостоверение ООО «ЕСВ РАЦУЭР» (подрядная организация), которое он предъявит по требованию, или копия доверенности, выданная ПАО «Волгоградэнергосбыт» на имя руководителя этого ООО.
Правило второе. Вспомните, предупреждали ли вас о визите
– О проведении замены счетчиков потребителей уведомляют заранее, а не предлагают поменять одномоментно здесь и сейчас, – объясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Замена приборов учета может производиться на основании материалов их проверки в случае признания непригодности к расчетам (неисправности, повреждения и т.п.). Такие проверки ресурсоснабжающими организациями проводятся регулярно, и в случае неудовлетворительного состояния прибора учета, потребителей уведомляют о планах по их замене.
Волгоградцев также предупреждают, что демонтаж и установка счетчика без представителя поставщика ресурса, а также повреждение пломбы, могут расцениваться как вмешательство в работу прибора учета и привести к повышенным начислениям.
– Если вы стали жертвой преступления или свидетелем попытки его совершения, сообщить об этом в полицию можно, обратившись в ближайший отдел или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102), – рекомендуют в компании.
Для справки: установка и замена приборов учета в частных домах производится сетевыми компаниями. В Волгоградской области это филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», АО «Волгоградоблэлектро», АО «ВМЭС», ООО «Волгаэнергосеть-СНТ», АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Кавказский»), ОАО «РЖД» (филиал «Трансэнерго»).
Волгоградцев предупредили о массовом обзвоне детей с территории Украины24.01.2024 14:51
Общество 24.01.2024 14:51
«Как они монетизируют травмы?»: мэрия Волгограда отказалась платить контуженному дорожным знаком ребенку24.01.2024 13:44
Общество 24.01.2024 13:44
Архитекторы придумали новый облик проспекту Металлургов в Волгограде24.01.2024 13:44
Общество 24.01.2024 13:44
В храмах Волгоградской области поминают жертв «расказачивания»24.01.2024 12:30
Общество 24.01.2024 12:30
В Волжском массово отменяют уроки в школах из-за угроз24.01.2024 10:49
Общество 24.01.2024 10:49
В школе под Волгоградом ушедшего в декрет учителя заменили на домохозяйку24.01.2024 10:02
Общество 24.01.2024 10:02
Борцов с сосульками заказали волгоградские чиновники в свои офисы24.01.2024 09:56
Общество 24.01.2024 09:56
Глава района Волгоградской области сообщил о своем опасном двойнике24.01.2024 09:23
Общество 24.01.2024 09:23
Трескучий мороз в Волгоградской области сменится оттепелью24.01.2024 08:27
Общество 24.01.2024 08:27
Волгоградец подал в суд на фонд капремонта из-за неработающего лифта24.01.2024 06:30
Общество 24.01.2024 06:30
В Волгограде с 24 января приостановят продажу абонементов на электрички23.01.2024 20:32
Общество 23.01.2024 20:32
Скончался участник Сталинградской битвы Андрей Степанович Гойдин23.01.2024 17:39
Общество 23.01.2024 17:39
Водители с венками и лопатами отправятся в «рейд памяти» под Волгоградом23.01.2024 17:07
Общество 23.01.2024 17:07
В Волгограде стартовала уникальная программа обучения для лидеров соцпитания23.01.2024 16:10
Общество 23.01.2024 16:10
В Волгоградской области женщину осудили за отказ от контакта с инспектором ГИБДД23.01.2024 15:41
Общество 23.01.2024 15:41