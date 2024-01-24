Волгоградцам рассказали, как отличить порядочных установщиков счетчиков





В дома жителей Волгограда, особенно пожилых людей, нередко стараются проникнуть мошенники, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающих организаций, – к примеру, под предлогом замены электросчетчика. И если одни горожане способны отличить преступников, преследующих единственную цель – под благовидным предлогом завладеть вашими средствами, другие теряются и могут стать жертвами злоумышленников. О том, как обезопасить свое имущество, рассказали ИА «Высота 102» специалисты «Волгоградэнергосбыта».

Итак, что следует знать, чтобы защитить себя от потери времени и денег?

Правило первое. Не стесняйтесь рассмотреть гостя

– Гарантирующий поставщик электроэнергии «Волгоградэнергосбыт» производит замену счетчика бесплатно. Визуально распознать специалиста можно по спецодежде, на которой нанесен логотип «Волгоградэнергосбыта» или другого поставщика коммунального ресурса, указанного в ваших платежных квитанциях или в договоре поставки, – объясняют в компании. – Если человек без спецодежды (бывает и такое), или это представитель подрядной организации, производящей установку по договору с ПАО «Волгоградэнергосбыт», то у этого специалиста с собой будет удостоверение ООО «ЕСВ РАЦУЭР» (подрядная организация), которое он предъявит по требованию, или копия доверенности, выданная ПАО «Волгоградэнергосбыт» на имя руководителя этого ООО.

Правило второе. Вспомните, предупреждали ли вас о визите

– О проведении замены счетчиков потребителей уведомляют заранее, а не предлагают поменять одномоментно здесь и сейчас, – объясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Замена приборов учета может производиться на основании материалов их проверки в случае признания непригодности к расчетам (неисправности, повреждения и т.п.). Такие проверки ресурсоснабжающими организациями проводятся регулярно, и в случае неудовлетворительного состояния прибора учета, потребителей уведомляют о планах по их замене.

Волгоградцев также предупреждают, что демонтаж и установка счетчика без представителя поставщика ресурса, а также повреждение пломбы, могут расцениваться как вмешательство в работу прибора учета и привести к повышенным начислениям.

– Если вы стали жертвой преступления или свидетелем попытки его совершения, сообщить об этом в полицию можно, обратившись в ближайший отдел или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102), – рекомендуют в компании.

Для справки: установка и замена приборов учета в частных домах производится сетевыми компаниями. В Волгоградской области это филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», АО «Волгоградоблэлектро», АО «ВМЭС», ООО «Волгаэнергосеть-СНТ», АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Кавказский»), ОАО «РЖД» (филиал «Трансэнерго»).







