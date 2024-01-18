В Волгограде у запойного водителя конфисковали Mercedes E250

Дзержинский районный суд Волгограда конфисковал у местного жителя по имени Рафаил его Mercedes E250 за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, передает V102.RU.

Как сообщили в районном суде, в ноябре 2023 года водитель, находясь пьяным за рулем иномарки, двигался от улицы Ингульской в сторону улицы Качинцев и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Выяснилось, что Рафаил сел за руль не только навеселе, но еще и без прав управления транспортным средством, так как ранее его уже наказали за пьяную езду по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

На суде водитель признал вину в полном объеме и раскаялся.

Приговором суда за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), ему назначено 200 часов обязательных работ, лишение права управления транспортным средством на 2 года с конфискацией автомобиля в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»