«Приходится нарушать»: в Волгограде одуревшие светофоры привели к пробкам

В Волгограде сегодня, 2 ноября, в утренние часы наблюдается сбой в работе светофоров. Как рассказали V102.RU горожане, в Краснооктябрьском районе на участке от остановки «Больница Ильича» в сторону центра красный свет для водителей горит по 3 минуты и больше, а зеленый зависает на трех секундах.

Ошарашенные водители на свой страх и риск начинают движение, не понимая, то ли происходит какой-то сбой, то ли странная работа светофоров стала результатом их перенастройки. Результат такой ситуации – нарушение правил водителями и пробки на одной их основных магистралей города.





Фото читателей V102.RU