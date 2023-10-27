В Волгограде экипаж лайнера сообщил о неисправности двигателя

Направлявшийся из Волгограда в Санкт-Петербург лайнер авиакомпании Smartavia поднялся в небо с часовым опозданием в связи с технической неисправностью. По сообщению телеграм-канала Aviaincident, экипаж воздушного судна при подготовке к полету сообщил о невозможности запуска одного из двигателей.

Сообщается, что инцидент в аэропорту Волгограда произошел 26 октября днем.

– Экипаж самолета В-737 доложил о невозможности запуска правого двигателя. Воздушное судно вернулось с точки запуска на стоянку. Информация по событию сообщена по схеме оповещения, – сообщают авторы телеграм-канала.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

– Рейс авиакомпании Smartavia 26 октября был задержан на вылет по техническим причинам, – сообщила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. – Вылет рейса из Волгограда в Санкт-Петербург состоялся в 13.30.