Спорт

Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России

Спорт 18.10.2023 14:39
0
18.10.2023 14:39


Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 октября, во Владивостоке уступил местному «Динамо» 0:1 в 1/16 финала Кубка России и, таким образом, завершил выступление в турнире.
 
Наставник сине-голубых Сергей Попков оставил только пятерых футболистов в стартовом составе по сравнению с последним матчем чемпионата с ульяновской «Волгой». Как и в воскресенье, с первых минут вышли Алексей Никитин, Дмитрий Прищепа, Иван Шмаков, Кирилл Родионов и Рашид Магомедов. Также тренерский штаб доверил начать встречу игрокам молодежной команды — Алексею Погудину, Константину Колесникову и Артему Лисееву. Место в воротах занял Сергей Самок, заменивший Вадима Аверкиева. В составе «Динамо», в свою очередь, появился бывший футболист волгоградцев Сергей Обивалин.
 
На сегодняшнее кубковое противостояние пришло достаточно много зрителей. Хозяев поддерживали родные трибуны, но и приехавшие фанаты «Ротора», несмотря на дальнее расстояние и смену часовых поясов, также активно гнали вперёд свою любимую команду.
 
Самый опасный момент в первом тайме случился уже в дебюте поединка. Форвард гостей Рашид Магомедов ворвался в штрафную и выполнил передачу на Глеба Шильникова. Защитник, ситуативно оказавшийся в зоне нападения, с выгодной позиции нанес мощный выстрел по воротам. Бело-голубых выручил голкипер Данил Бельтюков, отменно среагировавший на опасный удар и совершивший эффектное спасение. В дальнейшем игра была равной. Происходило достаточно много единоборств на каждом участке поля.
 
Следующий шанс у «Ротора» возник на 32-й минуте.  Кирилл Родионов получил пас от Алексея Никитина и нанес удар, однако на пути встал футболист дальневосточников и игровой снаряд после рикошета от него отлетел к Магомедову. Нападающий с левого края потревожил Бельтюкова, но тот снова оказался надежен и записал на свой счет очередной сейв.
 
Динамовцы по итогам первой половины опережали соперников почти на 20 процентов по владению мячом. При этом создать острых моментов им не удалось. Самой явной возможностью отличиться  у хозяев, пожалуй, можно считать прострел с острого угла Егора Дорохова вдоль ворот Самка незадолго до перерыва. К разочарованию болельщиков бело-голубых, форварду не хватило немного точности.
 
Сразу после возвращения из раздевалки в составе «Ротора» на поле появились четыре свежих игрока —  Данил Пелих, Сергей Зуйков,  Юрий Завезён и Михаил Агеев. Они заменили Дмитрия Прищепу, Алексея Никитина, Ивана Шмакова и Артема Лисеева.
 
Увы, но перестановки не помогли гостям. А вот хозяева  вышли вперёд на 53-й минуте. Случилась суматоха в штрафной волгоградцев, в результате которой мяч отскочил к Егору Дорохову, а тот уже в борьбе с Алексеем Погудиным переправил его в ворота и открыл счет.
 
После пропущенного гола «Ротор» активизировался на чужой половине, но созданные моменты им давались с большим трудом. Подопечные Михаила Сальникова  достаточно грамотно оборонялись и всячески пытались перекрыть возможности соперникам. На 77-й минуте бело-голубые могли и вовсе удвоить преимущество. Шанс возник у Владислава Брагина, который нанес удар головой. На месте оказался Сергей Самок.
 
Вскоре ответили гости. После передачи вышедшего на замену во втором тайме Ризвана Ахмедханова Юрий Завезён атаковал с линии вратарской, однако попал точно в Бельтюкова. До конца поединка гости получили право на несколько стандартов. К сожалению, выгоду с угловых и штрафных подопечные Сергея Попкова извлечь не смогли.
 
«Динамо» одержало трудовую победу 1:0 над более статусным оппонентом и проходит в 1/8 Кубка страны, где будет ожидать следующего соперника в результате жеребьевки. «Ротор» же теперь целиком и полностью может сосредоточиться на чемпионате, в котором 22 октября на выезде они сыграют уже с другим «Динамо» — из Брянска.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото "Ротора" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.10.2023 18:33
Спорт 18.10.2023 18:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 20:53
Спорт 17.10.2023 20:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 07:59
Спорт 17.10.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 20:29
Спорт 16.10.2023 20:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 16:21
Спорт 16.10.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 11:45
Спорт 16.10.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2023 19:34
Спорт 15.10.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2023 21:27
Спорт 14.10.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2023 12:49
Спорт 14.10.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2023 08:25
Спорт 12.10.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 20:30
Спорт 10.10.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 10:28
Спорт 10.10.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2023 20:13
Спорт 09.10.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 19:41
Спорт 08.10.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 14:05
Спорт 08.10.2023 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:22
Волгоградцам зимой в ЦПКиО обещают в три раза больше удовольствийСмотреть фотографии
19:00
Волгоградец отобрал у 83-летнего старика в подъезде последние деньгиСмотреть фотографии
18:33
«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в МайкопеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам подарят новую аллею, если соберут 100 тонн макулатурыСмотреть фотографии
17:50
Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВОСмотреть фотографии
16:54
Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникамСмотреть фотографии
16:44
Ремонтные бригады Концессий в Волгограде усилили новыми экскаваторамиСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцев предупредили об овощах с нитратами от предприятия-«призрака»Смотреть фотографии
15:04
Линию СТ в Волгограде готовят к открытию ударными темпами – фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
14:34
«Горячее мнение»: в Волгограде прошло первое ток-шоу о школьном питании для родителейСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде взявших влево дальнобойщиков «наградили» штрафамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Изучаем китайский. Где в Волгограде поменять автомобиль с пробегом на новенький внедорожникСмотреть фотографии
13:17
Переоделась в камуфляж. Полиция просит помощи в розыске 24-летней девушки со шрамомСмотреть фотографии
12:28
Подавившийся яйцом волгоградец умер на глазах у семьиСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец заплатил за выезд из России 950 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:08
Андрей Бочаров пообщался с волгоградцами из разрушенного взрывом домаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Подозреваемого в убийстве рецидивиста поймали в лесополосе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:50
ВТЗ продолжает исследовательские работы для достижения углеродной нейтральностиСмотреть фотографии
10:43
Мэрия Волгограда подала в суд на поставщика троллейбусов на автономном ходуСмотреть фотографии
10:23
Бочаров пообещал новые квартиры волгоградцам после взрыва на ул. ТитоваСмотреть фотографии
09:50
«Красный Октябрь» готов к отопительному сезонуСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом женщина в пьяном угаре оговорила супруга на статьюСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде начался снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Tele2 приглашает студентов ВолгГТУ разработать цифровые проекты и выиграть стипендиюСмотреть фотографии
21:40
Отсрочку от призыва в армию в РФ предлагают давать сельским врачам и учителямСмотреть фотографии
21:13
РПН: в результате ЧП в Котово нефтью залили сельскохозяйственные землиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» 18 октября сыграет кубковый матч во ВладивостокеСмотреть фотографии
20:38
Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гаражСмотреть фотографии
20:04
Научный центр требует сравнять с землей детскую площадку в ЖК «Колизей» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 