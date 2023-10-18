Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России





Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 октября, во Владивостоке уступил местному «Динамо» 0:1 в 1/16 финала Кубка России и, таким образом, завершил выступление в турнире.





Фото "Ротора" VK.com



Наставник сине-голубых Сергей Попков оставил только пятерых футболистов в стартовом составе по сравнению с последним матчем чемпионата с ульяновской «Волгой». Как и в воскресенье, с первых минут вышли Алексей Никитин, Дмитрий Прищепа, Иван Шмаков, Кирилл Родионов и Рашид Магомедов. Также тренерский штаб доверил начать встречу игрокам молодежной команды — Алексею Погудину, Константину Колесникову и Артему Лисееву. Место в воротах занял Сергей Самок, заменивший Вадима Аверкиева. В составе «Динамо», в свою очередь, появился бывший футболист волгоградцев Сергей Обивалин.На сегодняшнее кубковое противостояние пришло достаточно много зрителей. Хозяев поддерживали родные трибуны, но и приехавшие фанаты «Ротора», несмотря на дальнее расстояние и смену часовых поясов, также активно гнали вперёд свою любимую команду.Самый опасный момент в первом тайме случился уже в дебюте поединка. Форвард гостей Рашид Магомедов ворвался в штрафную и выполнил передачу на Глеба Шильникова. Защитник, ситуативно оказавшийся в зоне нападения, с выгодной позиции нанес мощный выстрел по воротам. Бело-голубых выручил голкипер Данил Бельтюков, отменно среагировавший на опасный удар и совершивший эффектное спасение. В дальнейшем игра была равной. Происходило достаточно много единоборств на каждом участке поля.Следующий шанс у «Ротора» возник на 32-й минуте. Кирилл Родионов получил пас от Алексея Никитина и нанес удар, однако на пути встал футболист дальневосточников и игровой снаряд после рикошета от него отлетел к Магомедову. Нападающий с левого края потревожил Бельтюкова, но тот снова оказался надежен и записал на свой счет очередной сейв.Динамовцы по итогам первой половины опережали соперников почти на 20 процентов по владению мячом. При этом создать острых моментов им не удалось. Самой явной возможностью отличиться у хозяев, пожалуй, можно считать прострел с острого угла Егора Дорохова вдоль ворот Самка незадолго до перерыва. К разочарованию болельщиков бело-голубых, форварду не хватило немного точности.Сразу после возвращения из раздевалки в составе «Ротора» на поле появились четыре свежих игрока — Данил Пелих, Сергей Зуйков, Юрий Завезён и Михаил Агеев. Они заменили Дмитрия Прищепу, Алексея Никитина, Ивана Шмакова и Артема Лисеева.Увы, но перестановки не помогли гостям. А вот хозяева вышли вперёд на 53-й минуте. Случилась суматоха в штрафной волгоградцев, в результате которой мяч отскочил к Егору Дорохову, а тот уже в борьбе с Алексеем Погудиным переправил его в ворота и открыл счет.После пропущенного гола «Ротор» активизировался на чужой половине, но созданные моменты им давались с большим трудом. Подопечные Михаила Сальникова достаточно грамотно оборонялись и всячески пытались перекрыть возможности соперникам. На 77-й минуте бело-голубые могли и вовсе удвоить преимущество. Шанс возник у Владислава Брагина, который нанес удар головой. На месте оказался Сергей Самок.Вскоре ответили гости. После передачи вышедшего на замену во втором тайме Ризвана Ахмедханова Юрий Завезён атаковал с линии вратарской, однако попал точно в Бельтюкова. До конца поединка гости получили право на несколько стандартов. К сожалению, выгоду с угловых и штрафных подопечные Сергея Попкова извлечь не смогли.«Динамо» одержало трудовую победу 1:0 над более статусным оппонентом и проходит в 1/8 Кубка страны, где будет ожидать следующего соперника в результате жеребьевки. «Ротор» же теперь целиком и полностью может сосредоточиться на чемпионате, в котором 22 октября на выезде они сыграют уже с другим «Динамо» — из Брянска.