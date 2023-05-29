Расследования

«Его могли увезти в рабство»: в Котово родственники найденного мертвым пенсионера требуют расследования его исчезновения

Расследования 29.05.2023 19:41
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29.05.2023 19:41


Родственники найденного мертвым пенсионера Владимира Новикова из города Котово Волгоградской области считают, что в смерти их родного человека есть криминальный след. Как рассказали V102.RU близкие мужчины, в истории его исчезновения есть много странностей. 

– У нас есть подозрения, что его уже неживого могли привезти и бросить в поле, – говорит одна из родственниц мужчины. – Он до безумия боялся змей и никогда не ходил по траве. Поэтому добровольно оказаться там он никак не мог. При этом рядом с тем местом, где его нашли, вспаханное поле. Его вспахали полторы недели назад и трактористы бы точно заметили лежащего человека. Тем более, это поле находится около Ефимовки, это в противоположной стороне от того места, куда он направлялся в день пропажи. 

– Судя по камерам, он шел по обводной дороге по направлению к Коростино. Как он оказался в районе Ефимовки, непонятно. Около Коростино и мы, и другие неравнодушные котовчане облазили буквально все, когда его искали. И самое главное, что невозможно объяснить – каким образом человек с больными ногами мог пройти несколько километров по полям? – задаются вопросом родственники мужчины. 

Близкие Владимира Новикова вспоминают, что, судя по камерам видеонаблюдения, он прошел автозаправочную станцию, а потом следы его теряются – на улице Дачной он уже не появился. 

– Мы предполагаем, что он сел к кому-то в машину. Его могли похитить, чтобы отвезти на сельскохозяйственную или чабанскую точку. Дойти до поля, где его нашли, он сам точно бы не мог, – уверены близкие пенсионера. – Сейчас мы ждем результатов экспертизы, посмотрим, будут ли на теле следы побоев. 

По словам родных, ясности в этом загадочном деле могли бы добавить записи с камер видеонаблюдения. 

– На обводной дороге мы нашли четыре камеры. Мы хотим, чтобы их все просмотрели, – настаивают родственники. 

Напомним, об обнаружении тела 69-летнего Владимира Новикова стало известно 29 мая. В СУ СК по Волгоградской области сообщили, что труп мужчины был найден в поле в 4,5 километрах от Котово. При этом следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Останки мужчины будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти. 

Владимир Новиков исчез 12 мая. По словам дочери пенсионера, последний раз ее отца видели на дороге недалеко от местного РОВД.  Из отдела полиции, где он отбывал административное наказание, он вышел около полудня. 

Жители строили разные версии исчезновения пенсионера. Некоторые предположили, что мужчина мог потерять ориентацию из-за скачка давления и заблудиться. Отдел полиции в Котово находится на выезде из города, а вокруг РОВД располагается много заброшек. Пожилого мужчину искали и там, но не нашли. 

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