В Адыгее 19 мая завершилась работа XXXVIII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В числе 70 вопросов, которые рассмотрели участники конференции, были экологические инициативы Волгоградской области. Представила их председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.

Так, сообщает ИА «Высота 102», поддержку членов Ассоциации на заседании профильного комитета конференции получили предложения по сохранению водных ресурсов. Представитель Волгоградской области заострила внимание коллег на проблемах, связанных с защитой искусственных водных объектов.

– Только в Волгоградской области таких сооружений насчитывается свыше пяти тысяч. Однако в Водном кодексе РФ в настоящее время отсутствуют такие понятия, как «водохранилище», «обводненный карьер» или «пруд», – пояснила Ирина Соловьева. – Из-за пробелов в законодательстве нередко возникают юридические споры и ситуации, при которых появляется возможность приобретения в частную собственность естественных водоемов, что законом запрещено. Наша областная дума предложила закрепить в Водном кодексе данные понятия. Это будет способствовать дальнейшей работе по сбережению водных объектов.





Также одобрение участников конференции получило предложение Волгоградской облдумы об ужесточении административного наказания за нарушения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Распашка земель в непосредственной близости, применение фермерами на водосборе ядохимикатов могут губительно влиять на водоемы.

– Наш думский комитет и Экосовет уже давно поднимают эти проблемы, – отметила Ирина Соловьева. – Теперь мы заручились поддержкой других региональных заксобраний, входящих в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Надеемся, что данный вопрос будет урегулирован на федеральном уровне.

Еще одна инициатива волгоградцев касается установления административной ответственности за нарушение требований к содержанию животных. Изменение законодательства позволит применять меры воздействия на владельцев животных, которые проявляют несознательность, выгуливая питомцев в неположенном месте или оставляя их на улице.

Сегодня на конференции ЮРПА по этим и другим рассмотренным предложениям были приняты обращения к Государственной думе о необходимости совершенствования законодательства.