Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, обратится с посланием к Федеральному собранию. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония оглашения начнется в 12.00 в Гостином дворе в Москве. Жители Волгоградской области смогут увидеть выступление главы государства в режиме онлайн.

По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, планируется, что речь Владимира Путина будет посвящена текущей ситуации с акцентом на специальной военной операции на Украине. Также глава государства обратится к темам экономики и социальной сферы, даст оценку происходящего на международной арене и уделит внимание вопросам дальнейшего развития России.



