Расследования

На Мамаевом кургане в Волгограде хотят установить памятник астраханцам

Расследования 03.02.2023 18:36
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03.02.2023 18:36


Сражавшимся при защите Сталинграда жителям Астраханской области в обозримом будущем могут установить памятник на Мамаевом кургане. Об этом со ссылкой на вице-губернатора соседнего региона Павла Паутова сообщили 3 февраля журналисты телеканала «Астрахань 24».  

В эти дни, передают корреспонденты, в Астрахани проходят памятные мероприятия по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сегодня на одно из них и прозвучала информация об инициативе губернатора Игоря Бабушкина. 

– Сегодня губернатор Игорь Бабушкин сообщил об инициативе установить на Мамаевом кургане памятный знак, посвящённый астраханцам, героически сражавшимся при защите Сталинграда. Также совместно с администрацией города ведётся большая работа по установке в Астрахани памятной стелы в честь тружеников тыла. Это будет наш земной поклон всем тем, кто отстоял свободу России, чей подвиг сегодня вдохновляет наших земляков, защищающих страну на западных подступах, – сказал, в частности, Паутов 

В настоящее время в Астрахани проживают семь участников Сталинградской битвы: Дмитрий Яренко, Павел Щербаков, Владимир Идиатулин, Алексей Печенкин, Алексей Бабенко, Мария Макарова, Валентина Кособокова.

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