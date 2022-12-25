Происшествия

В Волгограде иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе

Происшествия 25.12.2022 10:13
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25.12.2022 10:13



Женщина и ее 6-летний ребенок пострадали в результате наезда автомобиля в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло 24 декабря в 17:27 на пересечении улиц им. маршала Еременко и им. Германа Титова.
- 43-летний водитель Toyota Camry совершил наезд на 31-летнюю женщину - пешехода и ее 6-летнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в главке.
Пострадавших с травмами с места происшествия доставили в больницу.

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