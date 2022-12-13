Волгоградцев предупредили о гололеде на трассах региона

В Волгоградской области дорожники готовятся к осложнению обстановки на магистралях в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Уже ближайшей ночью трассы может сковать льдом в одних районах и засыпать снегом в других. Вероятно, что видимость на отдельных дорогах будет снижена из-за тумана.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» уже сообщало о комплексе неблагоприятных погодных условий, которые прогнозируют синоптики. Во всех районах Волгоградской области на участках федеральных трасс за ситуацией следят специальные посты метеомониторинга.

На борьбу с последствиями непогоды готовы выйти на федеральных магистралях 522 единицы дорожной техники: КДМ, погрузчики, роторы, автогрейдеры, бульдозеры, тяжелые тракторы. Тем не менее, дорожники призывают водителей проявлять благоразумие и в случае ухудшения погодных условий отложить дальние поездки.

– Во время движения по трассам необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы спецтехники, – напоминают волгоградцам.