Происшествия

«Мы все заложники самоубийцы»: жильцам дома в Волгограде из-за нехорошей квартиры перекрыли газ

Происшествия 12.12.2022 12:16
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12.12.2022 12:16


В патовую ситуацию попали жильцы одного из подъездов дома №133 по ул. Кирова в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, инцидент в их подъезде произошел в субботу, 10 декабря. 

Мы почувствовали в подъезде запах газа, вызвали газовиков, – пояснил ИА «Высота 102» один из жителей дома. – Аварийная служба приехала и перекрыла газ во всем подъезде. Вот уже третий день жильцы 30 квартир сидят на сухпайке – готовить не на чем. 

По словам волгоградцев, виновник этой ситуации проживает в квартире №99.

– Мужчина недавно вернулся из мест лишения свободы рассказывают горожане. – Возможно, за это время, что его не было, не оплачивались услуги ЖКХ, вот ему и перекрыли газ. Он вернулся и, вероятно, самовольно подключился. Во всяком случае, газом несло именно со стороны его квартиры. Мы вообще опасаемся теперь за свою жизнь. Если он сам не боится погибнуть из-за взрыва газа, а таких случаев, мы знаем, в последнее время немало, то мы не хотим умереть под обломками дома. 

В управляющей компании «Наш дом» корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили, что жители подъезда, действительно, попали в непростую ситуацию. 

Приехавшие на вызов сотрудники аварийной газовой службы перекрыли газ в подъезд, так как не могли попасть в квартиру №99 для ее осмотра – собственник не открыл дверь, – пояснили в УК. – Чтобы вновь подключить абонентов к газу, необходимо произвести осмотр оборудования в той самой квартире. Однако сотрудники компании, с которой у нас заключен договор на обслуживание газового оборудования, тоже не могли попасть в квартиру №99. Ситуация серьезная. Будем снова предпринимать попытки достучаться до хозяина. Ведь по его вине десятки людей остались без ресурса. 

Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о похожих ситуациях, в которые попадали волгоградцы из-за безответственных соседей. Людям отключали ресурс из-за того, что кто-то не пускал в свои квартиры коммунальщиков, а кого-то из соседей и вовсе не удавалось найти из-за их длительных командировок и отдыха за границей. Сидеть без воды и газа приходилось ни в чем не повинным людям. Доступ в квартиры управляющие компании могут получить лишь по решению суда, который может длиться не один месяц. 


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