В больнице Волгограда умер мужчина, разбившийся в гостинице Адлера

В Волгограде в больнице №25 в ночь с 27 на 28 ноября скончался 46-летний житель города Волжского, доставленный в реанимацию 19 ноября из Краснодарского края. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина получил тяжелые травмы, упав с лестнице в гостинице.

– 1 ноября этого года, находясь в гостинице «Лотос», мужчина упал с высоты четырех метров, в результате чего получил тяжелую сочетанную травму, – сообщил информагентству источник в экстренных службах. – На протяжении двух с половиной недель за его здоровье боролись медики в Краснодарском крае. 19 ноября житель Волжского был переведен в больницу Волгограда.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что волжанин был доставлен в больницу №25 силами санавиации. В обздраве подтвердили смерть мужчины.

– Не смотря на усилия медиков по спасению жизни пациента, летальный исход наступил в ночь на 28 ноября, – заявили в профильном ведомстве.