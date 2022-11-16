В Волгограде женщина-водитель сбила на переходе школьника: видео

В Тракторозаводском районе Волгограда водитель отечественной легковушки сбила на пешеходном переходе подростка. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора.
– По предварительной информации, в 16.00 37-летняя водитель автомобиля «Лада Калина» напротив дома №11 по улице Менжинского проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на 7-летнего мальчика.
Ребенок, уточняют полицейские, перебегал дорогу на зеленый свет по переходу.
– В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, – сообщают в полиции.
Момент наезда на мальчика попал на запись камеры дорожного наблюдения.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области