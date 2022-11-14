Происшествия 14.11.2022 14:09
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14.11.2022 14:09
Жители нескольких домов на ул. Баумана в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 14 ноября с раннего утра почувствовали холод в своих квартирах.
- Вчера пропала горячая и холодная вода, а сегодня еще и отопление, - рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы. – Самые отчаянные вышли на улицу – там хоть и ветер, но не так холодно, как в квартирах.
В «Концессиях теплоснабжения» ИА «Высота 102» пояснили, что причиной отключения ресурса стало технологическое нарушение на трубопроводе в районе дома №2 по ул. Баумана.
- Сейчас на месте работают бригады концессий, специалисты приняли решение полностью заменить ветхий участок трубопровода для исключения повторных ситуаций, - прокомментировали в компании. – На время проведения работ временно приостановлена подача тепла к близлежащим домам. Горячая и холодная вода подаются до ввода в дома в штатном режиме.
По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены в ближайшее время.
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