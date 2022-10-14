Льготы, выплаты и помощь юристов: в Волгоградской области открыты горячие линии для мобилизованных

В Волгоградской области открыты «горячие линии» для мобилизованных и членов их семей. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцев проконсультирую по целому ряду вопросов, в том числе по выплатам, льготам и получению юридической помощи.

Публикуем список номеров и график работы горячих линий:

номер телефона — 122

режим работы — будние дни с 08.00 до 20.00 (в другое время принимаются сообщения на автоответчик)

что можно узнать:

— консультации по общим вопросам получения мер поддержки и льгот для мобилизованных и их семей

номер телефона — (8442) 30-80-40

режим работы — круглосуточно

что можно узнать:

— консультации по вопросам получения выплаты в 100 000 рублей, оказания дополнительных мер социальной поддержки для мобилизованных и их семей

номер телефона — (8442) 73-02-33

режим работы — будние дни с 08.30 до 17.30

что можно узнать:

— консультации по вопросам получения выплаты в 100 000 рублей, оказания дополнительных мер социальной поддержки для мобилизованных и их семей

номер телефона — 8-902-092-27-78

режим работы — будние дни с 08.30 до 17.30

что можно узнать:

— консультации по вопросам законодательства о занятости населения

— консультации по вопросам постановки на учет в органы службы занятости населения, ознакомления с перечнем государственных услуг, которые возможно получить в сфере занятости населения, порядке назначения выплаты пособия по безработице, о возможности прохождения профессионального обучения

— консультации по соблюдению работодателями трудовых прав, как мобилизованных граждан, так и членов их семей

— консультации для работодателей по соблюдению трудовых прав мобилизованных граждан

номер телефона — (8442) 30-86-91

режим работы — будние дни с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.15)

что можно узнать:

— консультации по вопросам получения мер поддержки и льгот для мобилизованных и их семей в сфере дошкольного образования

номер телефона — (8442) 30-86-05

режим работы — будние дни с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.15)

что можно узнать:

— консультации по вопросам получения мер поддержки и льгот для мобилизованных и их семей в сфере дополнительного образования (дополнительные общеобразовательные программы, в том числе общеразвивающие и предпрофессиональные, которые организованы в кружках и секциях, действующих в детско-юношеских центрах, станциях туристов, «Кванториумах», центрах детского творчества)

номер телефона — (8442) 30-86-77

режим работы — будние дни с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.15)

что можно узнать:

— консультации по вопросам получения мер поддержки и льгот для мобилизованных и их семей в сфере среднего профессионального образования

номер телефона — (8442) 32-07-30

режим работы — будние дни с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00)

что можно узнать:

— консультации по вопросам получения бесплатной юридической помощи для мобилизованных и их семей

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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