В Волгограде директор ООО «Альянс» год не платила зарплату водителю









Директор коммерческой организации в Волгограде подозревается в невыплате заработанной платы водителю на протяжении года.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении 59-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным следствия, директор фирмы, которая специализируется на оптовой торговле, с января 2020 года по февраль 2021 года не выплачивала зарплату водителю. А после его увольнения, она не выплатила мужчине компенсацию за неиспользованный отпуск в 2020 и 2021 году. Общая сумма задолженности составила порядка 200 тысяч рублей.

– При этом, как установили следователи, финансовых трудностей директор организации не испытывала, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам, – пояснила Буянова.

Проводится расследование. Также принимаются меры к полному погашению перед работником образовавшейся задолженности.

По сведениям информагентства, в деле фигурирует волгоградская фирма ООО «Альянс». Она занимается оптовой торговлей бытовыми товарами. Согласно открытой информации, директором организации является Марина Данильян.



