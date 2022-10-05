В Волгограде директор ООО «Альянс» год не платила зарплату водителю

Расследования 05.10.2022 15:42
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05.10.2022 15:42
Директор коммерческой организации в Волгограде подозревается в невыплате заработанной платы водителю на протяжении года.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении 59-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По данным следствия, директор фирмы, которая специализируется на оптовой торговле, с января 2020 года по февраль 2021 года не выплачивала зарплату водителю. А после его увольнения, она не выплатила мужчине компенсацию за неиспользованный отпуск в 2020 и 2021 году. Общая сумма задолженности составила порядка 200 тысяч рублей.
– При этом, как установили следователи, финансовых трудностей директор организации не испытывала, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам, – пояснила Буянова.
Проводится расследование. Также принимаются меры к полному погашению перед работником образовавшейся задолженности.
По сведениям информагентства, в деле фигурирует волгоградская фирма ООО «Альянс». Она занимается оптовой торговлей бытовыми товарами. Согласно открытой информации, директором организации является Марина Данильян.
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