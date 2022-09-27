Общество 27.09.2022 15:46
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27.09.2022 15:46
На подъезде к российско-казахстанской границе в Волгоградской области выстроилась гигантская очередь желающих покинуть территорию России.
- На границе России и Казахстана люди вынуждены спать на улице, - сообщает Телеграм-канал «Кровавая барыня». - В частности, очевидцы сообщают, что КПП Вишневка - Жанибек более 400 человек, которые намерены пересечь границу в пешем порядке, в ожидании очереди спят на улице. Места для ночлега продаются, но все машины уже забиты.
Автор видео, опубликованном на этом Телеграм-канале, рассказывает, что за ночь удалось продвинуться к КПП всего на 50 метров.
КПП Вишневка - Жанибек, напомним, находится на границе с Казахстаном в Палласовском районе Волгоградской области.
В самом Казахстане россияне, которым удалось пересечь границу, стоят в Астане в длинной очереди в ЦОН - это аналог российского МФЦ. Они пытаются оформить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который необходим в Казахстане для открытия и ведения банковских счетов.
Сегодня, 27 сентября, МВД Казахстана заявило, что с 21 сентября в республику въехало 98 тысяч граждан России. Отмечается, что за это же время страну покинули более 64 тысяч граждан России.
Видео: Телеграм-канал «Кровавая барыня»
Фото: ИА «Высота 102», Телеграм-канал «Кровавая барыня»
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