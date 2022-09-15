Политика

Семь партий в Волгоградской области потратили за 3 месяца 16 миллионов рублей

Политика 15.09.2022 20:49
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15.09.2022 20:49



Облизбирком проверил сведения  о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий в Волгоградской области за II квартал 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, данные поступили  от 24 региональных отделений политических партий. Не представило отчет региональное отделение «Народно-патриотической партии России – Власть Народу». В связи с этим оно  будет привлечено к административной ответственности.

Отчеты, в которых суммы поступления и расходования денежных средств равны нулю, представили 17 региональных отделений. Имущество на общую сумму 18 982 841 рубль за отчетный квартал поступило семи региональным отделениям политических партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «ЯБЛОКО», ЛДПР, «НОВЫЕ ЛЮДИ», «Российский Общенародный союз»). При этом на осуществление уставной деятельности они израсходовали 16 270 402 рубля, сообщили в облизбиркоме.


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