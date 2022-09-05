В Волгограде мотоциклист поломал руки и ноги на ночной улице под видеокамерой



















Сегодня в час ночи в Дзержинском районе Волгограда получил травмы в ДТП 26-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградец на мотоцикле «Хонда CBR 954RR», двигаясь по ул. Лесогорская, не справился с управлением. В результате байк налетел на бордюрный камень. Водитель вылетел с мотоцикла и ударился об два дорожных знака. Мужчина получил переломы конечностей и был госпитализирован. Ему предстоит длительное лечение. Выяснилось, что у мужчины не было прав на управление мототехникой.





Однако мужчину ждут и другие неприятности. В отношении него были составлены административные протоколы – за отсутствие страховки и за управление мотоциклом без прав.





ГИБДД напоминает, что ДТП с участием водителей мототранспорта отличаются тяжестью последствий, а управление мототранспортом имеет свою специфику. Перед выездом на дороги общего пользования начинающим мотоциклистам следует сначала освоить навыки на закрытых площадках, советуют в ведомстве.







