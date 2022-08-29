Происшествия

Студентка из Конго разбилась насмерть при падении с высоты в Волгограде

Происшествия 29.08.2022 11:41
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29.08.2022 11:41


В Ворошиловском районе Волгограда накануне, 28 августа, при падении с высоты разбилась студентка Волгоградского государственного медицинского университета. Как стало известно ИА «Высота 102», девушка приехала на обучение из Конго. 

В экстренных службах Волгограда информагентству сообщили, что вызов поступал накануне на улицу КИМ к дому № 18. По этому адресу, отметим, расположено общежитие №1 ВолгГМУ. Девушку доставили в больницу №25 с места происшествия. 

– Травмы, с которыми была госпитализирована пациентка, характерны для падения с высоты. По словам очевидцев, девушка упала с высоты пятого этажа, – сообщил собеседник информагентства. 

По имеющимся сведениям, девушке было 22 года, она перевелась на третий курс университета. 

В СУ СК России по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос информацию о происшествии не опровергли, но и не прокомментировали. 

Фото: Яндекс.Карты 

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