В Ворошиловском районе Волгограда накануне, 28 августа, при падении с высоты разбилась студентка Волгоградского государственного медицинского университета. Как стало известно ИА «Высота 102», девушка приехала на обучение из Конго.

В экстренных службах Волгограда информагентству сообщили, что вызов поступал накануне на улицу КИМ к дому № 18. По этому адресу, отметим, расположено общежитие №1 ВолгГМУ. Девушку доставили в больницу №25 с места происшествия.

– Травмы, с которыми была госпитализирована пациентка, характерны для падения с высоты. По словам очевидцев, девушка упала с высоты пятого этажа, – сообщил собеседник информагентства.

По имеющимся сведениям, девушке было 22 года, она перевелась на третий курс университета.

В СУ СК России по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос информацию о происшествии не опровергли, но и не прокомментировали.

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