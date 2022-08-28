В Волгограде при падении из окна умер 2-летний малыш

В поселке Горьковском Советского района Волгограда из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок. Как стало известно ИА «Высота 102», мальчик облокотился на москитную сетку.

— Пострадавшего доставили в больницу № 7 с диагнозом «сотрясение головного мозга» и «закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Инцидент произошел в доме по улице Терешковой.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что ребенка госпитализировали в больницу № 7.

— Доставлен в крайне тяжелом состоянии, — прокомментировали в облздраве. — Несмотря на усилия медиков по спасению ребенка, он скончался в условиях реанимации спустя час с момента поступления из поселка Горьковского.

В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что семья полная, на спецучетах не состоит.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»