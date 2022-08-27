В Волгограде в службу 112 сообщили о прыгнувшем с моста мужчине









В Волгограде разбираются в истории с сообщением о прыгнувшем с моста через Волгу мужчине. Как сообщает ИА «Высота 102», информация о происшествии поступила на телефон «112» накануне в 23-20. С моста, сообщалось, прыгнул в реку молодой человек примерно двадцати лет.





В экстренных службах сообщение подтвердили. Однако, как рассказали в Центральном следственном отделе СУ СК по Волгоградской области, сигналов в дежурную часть о подобном происшествии не поступало.





Являлось ли сообщение чьей-то злой шуткой или реально на мосту через Волга произошла трагедия, выясняется.