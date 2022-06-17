Политика

Губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

Политика 17.06.2022 10:00
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17.06.2022 10:00


Сегодня, 17 июня, на площадке ПМЭФ-2022 «Новый мир — новые возможности» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве  между Волгоградской областью и Санкт-Петербургом. Подписи под документом, сообщает ИА "Высота 102", поставили губернатор Андрей Бочаров и Александр Беглов. 

Как пояснили в администрации Волгоградской области, пятилетнее соглашение между субъектами предусматривает наращивание межрегионального сотрудничества и обмен опытом по таким направлениям как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, АПК, жилищно-коммунальный комплекс, архитектура и строительство, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, семейная и молодёжная политика, работа с НКО, охрана окружающей среды. 

Отдельно выделено создание условий для расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами двух регионов: установление и расширение деловых связей между МСП, обмен опытом в разработке и реализации программ поддержки бизнеса, уточняют в обладмине. 

– Наши отношения имеют исторический характер, мы связаны кровно. И это не красивые слова, а настоящие дружеские отношения, которые сложились на протяжении десятилетий, – сказал Андрей Бочаров по итогам подписания соглашения. – Мы всегда будем помнить помощь непокоренного Ленинграда, когда после окончания Сталинградской битвы Ленинград уже помогал в восстановлении нашего города. Мы никогда этого не забудем. Сейчас у нас серьёзный конструктивный уровень отношений, много внимания уделяется их развитию. Рассчитываю, что подписанное соглашение даст дополнительный импульс нашему взаимодействию.

Важность состоявшегося мероприятия подчеркнул и Александр Беглов: 

Для нас это важное соглашение о развитии в области туризма, здравоохранения, образования, IT-технологий и в других отраслях. Приятно с вами работать, а для меня особо — у меня отец воевал в Сталинграде. Он много рассказывал, что в городе-герое живет боевой народ. За последние годы Волгоград выглядит замечательно — чистый, аккуратный. Я с удовольствием приеду к вам в гости.

Кроме соглашения губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга подписали сегодня меморандум о намерениях установить на Мамаевом кургане памятный знак воинам-ленинградцам, защищавшим Сталинград. Данное событие станет продолжением совместной работы по сохранению исторической правды, ещё одним шагом в возрождении активного сотрудничества между городами-героями Волгоградом и Санкт-Петербургом. 

В сентябре 2020 года, напомним, на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге при участии губернатора Андрея Бочарова была открыта памятная плита, увековечившая подвиг сталинградцев-защитников блокадного Ленинграда. 

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