Губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 17 июня, на площадке ПМЭФ-2022 «Новый мир — новые возможности» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областью и Санкт-Петербургом. Подписи под документом, сообщает ИА "Высота 102", поставили губернатор Андрей Бочаров и Александр Беглов.

Как пояснили в администрации Волгоградской области, пятилетнее соглашение между субъектами предусматривает наращивание межрегионального сотрудничества и обмен опытом по таким направлениям как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, АПК, жилищно-коммунальный комплекс, архитектура и строительство, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, семейная и молодёжная политика, работа с НКО, охрана окружающей среды.

Отдельно выделено создание условий для расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами двух регионов: установление и расширение деловых связей между МСП, обмен опытом в разработке и реализации программ поддержки бизнеса, уточняют в обладмине.

– Наши отношения имеют исторический характер, мы связаны кровно. И это не красивые слова, а настоящие дружеские отношения, которые сложились на протяжении десятилетий, – сказал Андрей Бочаров по итогам подписания соглашения. – Мы всегда будем помнить помощь непокоренного Ленинграда, когда после окончания Сталинградской битвы Ленинград уже помогал в восстановлении нашего города. Мы никогда этого не забудем. Сейчас у нас серьёзный конструктивный уровень отношений, много внимания уделяется их развитию. Рассчитываю, что подписанное соглашение даст дополнительный импульс нашему взаимодействию.

Важность состоявшегося мероприятия подчеркнул и Александр Беглов:

Для нас это важное соглашение о развитии в области туризма, здравоохранения, образования, IT-технологий и в других отраслях. Приятно с вами работать, а для меня особо — у меня отец воевал в Сталинграде. Он много рассказывал, что в городе-герое живет боевой народ. За последние годы Волгоград выглядит замечательно — чистый, аккуратный. Я с удовольствием приеду к вам в гости.

Кроме соглашения губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга подписали сегодня меморандум о намерениях установить на Мамаевом кургане памятный знак воинам-ленинградцам, защищавшим Сталинград. Данное событие станет продолжением совместной работы по сохранению исторической правды, ещё одним шагом в возрождении активного сотрудничества между городами-героями Волгоградом и Санкт-Петербургом.

В сентябре 2020 года, напомним, на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге при участии губернатора Андрея Бочарова была открыта памятная плита, увековечившая подвиг сталинградцев-защитников блокадного Ленинграда.