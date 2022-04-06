Covid-19

Уровень коллективного иммунитета в Волгоградской области снизился до 42,2%

Covid-19 06.04.2022 07:23
06.04.2022 07:23


В полтора раза снизился уровень коллективного иммунитета в Волгоградской области за три месяца. Если на конец декабря он составлял 60,4%, то по последним данным он находится на отметке 42,2%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

При этом снижение уровня коллективного иммунитета не помешало Волгоградской области переместиться из красной в оранжевую зону на тепловой карте сайта стопкоронавирус.рф.

Напомним, с 25 марта в Волгоградской области сняли почти все антиковидные ограничения, 18 марта главный санитарный врач региона отменила обязательную вакцинацию. На протяжении последних нескольких дней за сутки коронавирусом заболевают около 250 волгоградцев.

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