Волгоградская область перешла в «желтую» зону по COVID-19

Covid-19 31.12.2021 12:23
0
31.12.2021 12:23
Из «оранжевой» в «желтую» зону по коронавирусу переместилась Волгоградская область на цветной карте федерального оперативного штаба. Это значит, что до «зеленой» зоны, свободной от COVID-19, региону остается совсем немного.
Напомним, цветная карта появилась на официальном сайте федерального оперативного штаба в октябре 2021 года. Регионы страны стали разделять по цветам в зависимости от числа заболевших на 100 тысяч населения за семь суток.
Отметим, что в «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают регионы, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения.
В настоящее время в Волгоградской области коллективный иммунитет составляет 60,4%. Регион на данное время полностью соответствует всем показателям только по охвату тестирования.
За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 262 человек, скончались 18 жителей региона. Всего эта коварная инфекция унесла в регионе 5528 жизней.
Реклама
Коронавирус в Волгоградской области забрал жизни еще 17 человек28.12.2021 11:56
Covid-19 28.12.2021 11:56
В Волгоградской области коронавирус уходит из городов в село27.12.2021 12:49
Covid-19 27.12.2021 12:49
Препарат для ревакцинации поступил в Волгоградскую область27.12.2021 10:25
Covid-19 27.12.2021 10:25
Коронавирус в Волгоградской области достиг минимума за последние полгода26.12.2021 12:15
Covid-19 26.12.2021 12:15
В Волгоградской области резко снизилось количество заболевших коронавирусом25.12.2021 11:51
Covid-19 25.12.2021 11:51
Впервые за два месяца в Волгоградской области упала суточная смертность от COVID-1921.12.2021 12:45
Covid-19 21.12.2021 12:45
В Волгоградской области еще 36 человек скончались от коронавируса19.12.2021 11:37
Covid-19 19.12.2021 11:37
В Волгоградской области изменился уровень коллективного иммунитета к COVID-1918.12.2021 12:02
Covid-19 18.12.2021 12:02
Новую вакцину от COVID-19 протестировали на кроликах в Волгограде18.12.2021 10:28
Covid-19 18.12.2021 10:28
Коронавирус устроил Волгоградской области передышку16.12.2021 12:22
Covid-19 16.12.2021 12:22
«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»16.12.2021 09:57
Covid-19 16.12.2021 09:57
В Волгограде 23-летнего парня убил коронавирус14.12.2021 17:52
Covid-19 14.12.2021 17:52
В Волгоградской области COVID-пациентам массово закрывают больничные14.12.2021 12:38
Covid-19 14.12.2021 12:38
«Температуры не было»: скончавшаяся от коронавируса 25-летняя волгоградка не подозревала о страшной болезни13.12.2021 15:12
Covid-19 13.12.2021 15:12
Число новых COVID-заражений в Волгоградской области стабильно снижается13.12.2021 13:03
Covid-19 13.12.2021 13:03
Реклама