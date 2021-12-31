Covid-19

Волгоградская область перешла в «желтую» зону по COVID-19

Covid-19 31.12.2021 12:23
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31.12.2021 12:23


Из «оранжевой» в «желтую» зону по коронавирусу переместилась Волгоградская область на цветной карте федерального оперативного штаба. Это значит, что до «зеленой» зоны, свободной от COVID-19, региону остается совсем немного.
Напомним, цветная карта появилась на официальном сайте федерального оперативного штаба в октябре 2021 года. Регионы страны стали разделять по цветам в зависимости от числа заболевших на 100 тысяч населения за семь суток.
Отметим, что в «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают регионы, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения.
В настоящее время в Волгоградской области коллективный иммунитет составляет 60,4%. Регион на данное время полностью соответствует всем показателям только по охвату тестирования.
За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 262 человек, скончались 18 жителей региона. Всего эта коварная инфекция унесла в регионе 5528 жизней.

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