Экс-глава района Волгограда Тепшинов стал сити-менеджером родного города



Депутаты Элистинского городского собрания избрали бывшего главу Советского района Волгограда Шафрана Тепшинова на должность сити-менеджера Элисты. Об этом сообщили в пресс-службе ЭГС. Тепшинов временно исполнял обязанности главы городской администрации с 15 февраля после ухода своего предшественника Дмитрия Трапезникова в правительство Калмыкии.

Помимо Шафрана Тепшинова на должность сити-менеджера претендовали замглавы администрации города Юлия Алакшанова и руководитель аппарата администрации Элисты Эльза Доржи-Горяева. Конкурсная комиссия проверила документы всех кандидатов и рекомендовала их на рассмотрение горсобрания.

– Шафран Григорьевич имеет большой опыт работы, и за время работы в Волгограде зарекомендовал себя как грамотный руководитель и эффективный управленец, – сказал глава Элисты – спикер ЭГС Николай Орзаев. – На собеседовании он показал, что уже вник в проблемы города и имеет видение решения этих проблем. Уверен, он с высокой ответственностью подойдет к решению задач, которые сегодня стоят перед муниципалитетом.