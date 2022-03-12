Политика

Экс-глава района Волгограда Тепшинов стал сити-менеджером родного города

Политика 12.03.2022 13:21
12.03.2022 13:21


Депутаты Элистинского городского собрания избрали бывшего главу Советского района Волгограда Шафрана Тепшинова на должность сити-менеджера Элисты. Об этом сообщили в пресс-службе ЭГС. Тепшинов временно исполнял обязанности главы городской администрации с 15 февраля после ухода своего предшественника Дмитрия Трапезникова в правительство Калмыкии.

Помимо Шафрана Тепшинова на должность сити-менеджера претендовали замглавы администрации города Юлия Алакшанова и руководитель аппарата администрации Элисты Эльза Доржи-Горяева. Конкурсная комиссия проверила документы всех кандидатов и рекомендовала их на рассмотрение горсобрания.

– Шафран Григорьевич имеет большой опыт работы, и за время работы в Волгограде зарекомендовал себя как грамотный руководитель и эффективный управленец, – сказал глава Элисты – спикер ЭГС Николай Орзаев. – На собеседовании он показал, что уже вник в проблемы города и имеет видение решения этих проблем. Уверен, он с высокой ответственностью подойдет к решению задач, которые сегодня стоят перед муниципалитетом.

Шафран Тепшинов, родившийся в Элисте в 1979 году, возглавлял Советский район Волгограда с июня 2016 года по ноябрь 2021 года, после чего вернулся в родной город и стал заместителем сити-менеджера. Ранее в Волгограде Тепшинов работал в администрации Кировского района, куда пришел после окончания Волгоградской академии госслужбы в 2002 году.

Фото: пресс-служба Элистинского городского собрания.

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