Происшествия

Из магазинов Волгограда изъяли поддельные аксессуары Apple

Происшествия 07.02.2022 08:33
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07.02.2022 08:33


Сотрудники отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Астраханской таможни изъяли 1703 единицы контрафактных аксессуаров Apple. Мероприятия проводились совместно с Волгоградской транспортной прокуратурой, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве. В двух магазинах Волгограда продавали наушники, чехлы для наушников, ремешки для наручных часов, микросхемы, камеры, сетевые адаптеры и шнуры для зарядки телефонов, чехлы для телефонов, защитные стекла, пленки на экраны телефонов и планшетов, аккумуляторы. Один из магазинов осуществлял не только продажу данных товаров, но и ремонт мобильных устройств. Документы, подтверждающие подлинность реализуемых товаров, у продавцов отсутствовали.
«В представительстве Apple подтвердили, что предприниматели не обращались за разрешением на использование товарного знака. Правообладатель оценил размер причинённого ущерба на сумму более 5,3 миллиона рублей», – пояснил заместитель начальника Астраханской таможни Александр Гурин.
По данному факту Управлением МВД России по Волгограду возбуждено два  уголовных дела по ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». 
Фото Астраханской таможни. 

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