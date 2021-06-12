Адвокат Карабанов попросил Путина проверить инициативу ЦБ РФ о малолетних брокерах

Федеральные новости 12.06.2021 14:42
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12.06.2021 14:42
Инициативу Центрального Банка РФ о снижении возраста для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет раскритиковали на тематической пресс-конференции столичного издания «Национальная служба новостей». Как сообщает ИА «Высота 102», категорически против такой идеи выступил председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», кандидат юридических наук Александр Карабанов.
Он подчеркнул, что инициатива противоречит здравому смыслу и, по сути, незаконна. Адвокат акцентировал внимание понятиях дееспособность и правоспособность, когда человек осознает, что он делает и несет за это ответственностью. Например, покупать спиртное, водить автомобиль и получать разрешение на оружие могут только совершеннолетние люди. «Ребенок 12 лет не может осознавать то, что он делает и нести за это ответственность. Не каждый ребенок 12 лет может вовремя выполнить домашнее задание, он не может участвовать в серьезных финансовых сделках. Хочу задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину: до каких пор люди, занимающие серьезные должности, будут предлагать заведомо незаконные инициативы и не нести за это никакой ответственности?», — публично обратился к Президенту РФ Александр Карабанов.
Инициативу о снижении возраста входа инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет выдвинули в Центробанке на Петербургском международном экономическом форуме. Авторы аргументировали свое предложение высоким уровнем цифровизации среди подростков. Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко поддержал идею и заявил, что необходимо обучать финансовой грамотности с детства. В то же время инициативу ЦБ категорически отвергли в Национальном Родительском комитете.
Фото: трансляция ИА «Национальная Служба Новостей».
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