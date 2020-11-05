Угробил ребенка соседей: в Волгоградской области оглашен приговор водителю-пьянице





Сегодня приговором Николаевского районного суда 38-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения ДТП). По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, с учётом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», авария произошла 8 июля текущего года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покатать на автомобиле двоих своих детей 9 и 11 лет, 10-летнего племянника, а также 12-летнего сына соседей. На 620-м км автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на скорости 120 км/ч автомобиль перевернулся. На месте скончался 12-летний мальчик. После прибытия скорой помощи пьяный водитель уехал с места ДТП.

Расследование уголовного дела проводилось Николаевским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Мера пресечения, в виде заключения под стражу, оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил.



