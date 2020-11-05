Угробил ребенка соседей: в Волгоградской области оглашен приговор водителю-пьянице

Расследования 05.11.2020 12:08
0
05.11.2020 12:08
Сегодня приговором Николаевского районного суда 38-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения ДТП). По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, с учётом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», авария произошла 8 июля текущего года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покатать на автомобиле двоих своих детей 9 и 11 лет, 10-летнего племянника, а также 12-летнего сына соседей. На 620-м км автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на скорости 120 км/ч автомобиль перевернулся. На месте скончался 12-летний мальчик. После прибытия скорой помощи пьяный водитель уехал с места ДТП.
Расследование уголовного дела проводилось Николаевским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Мера пресечения, в виде заключения под стражу, оставлена без изменения.
Приговор в законную силу не вступил.
Реклама
В Волгограде в хищении почти полмиллиарда из бюджета обвиняется руководство сельхозфирмы05.11.2020 14:05
Расследования 05.11.2020 14:05
Волгоградский генерал Музраев пять дней давал показания следователям ФСБ05.11.2020 11:14
Расследования 05.11.2020 11:14
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о смерти Романа Гребенюка04.11.2020 16:21
Расследования 04.11.2020 16:21
В Волгограде объявлен в розыск подозреваемый в страшном убийстве04.11.2020 15:07
Расследования 04.11.2020 15:07
На крупной растрате попался гендиректор предприятия в Волгоградской области04.11.2020 14:19
Расследования 04.11.2020 14:19
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян попросился на свободу03.11.2020 13:09
Расследования 03.11.2020 13:09
В Волгограде умерла жертва аварии с участием водителя Погосяна03.11.2020 11:57
Расследования 03.11.2020 11:57
200 тысяч рублей пассажиру заплатит «Волгоградский автобусный парк»02.11.2020 15:23
Расследования 02.11.2020 15:23
В Волгоградской области мать троих погибших детей отправили в колонию02.11.2020 12:39
Расследования 02.11.2020 12:39
Сядет надолго: избивший волгоградца Арсен Мелконян будет отвечать за смерть01.11.2020 12:15
Расследования 01.11.2020 12:15
В Волгограде угрозыск вышел на след троих проституток и сутенера30.10.2020 11:33
Расследования 30.10.2020 11:33
Дело о произволе на ферме расследовали в Волгоградской области29.10.2020 19:22
Расследования 29.10.2020 19:22
«Струсил и подговорил друзей»: в трагедии с гибелью 14-летней школьницы в Волгоградской области – новые подробности29.10.2020 10:24
Расследования 29.10.2020 10:24
В Волгоградской области продавец виртуальной пшеницы получил реальный срок28.10.2020 16:18
Расследования 28.10.2020 16:18
«Школьница могла быть за рулем»: выясняются подробности смертельного ДТП в Волгоградской области28.10.2020 15:58
Расследования 28.10.2020 15:58
Реклама