Происшествия

Один пешеход погиб и двое пострадали на дорогах Волгоградской области

Происшествия 29.02.2020 10:01
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29.02.2020 10:01


Три ДТП с тяжкими последствиями произошли в Волгоградской области за минувшие сутки, во всех случаях пострадавшими были пешеходы. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в Среднеахтубинском районе водитель «ВАЗ-21074», который направлялся из Средней Ахтубы в Ленинск, совершил смертельный наезд на 86-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пожилой мужчина скончался на месте.
В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Богунская водитель «ВАЗ-21093» совершила наезд на 56-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали. Еще одно ДТП произошло в городе Серафимовиче на улице Донской. Водитель, управляя автомобилем «Шевроле Круз», сбил 42-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части дороги. В результате пешехода доставили в больницу.

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