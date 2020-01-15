Депутаты Волгоградской облдумы отправятся на юг в новом составе

Политика 15.01.2020 10:10
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15.01.2020 10:10
В списке депутатов Волгоградской облдумы, которым положены командировки в южные регионы России, внесены коррективы. Как сообщает ИА «Высота 102», список постоянной делегации «слуг народа» для участия в работе Южно-Российской парламентской ассоциации изменился. Прежний перечень был сформирован из числа нардепов прошлого созыва. Однако не все депутаты, благополучно пережившие выборы 2019 года, продолжат участие в деятельности ЮРПА.
Из 13 народных избранников, включенных в перечень, шесть человек ранее отсутствовали в составе постоянной делегации. Это спикер заксобрания Александр Блошкин, депутаты Алексей Волоцков, Валентина Гречина, Борис Коротков, Илья Кошкарев, Ирина Соловьева и Михаил Струк. Ротация не коснулась нескольких бывалых участников выездных заседаний парламентский ассоциации. Это Наталья Семенова, Владимир Ефимов, Дмитрий Калашников, Сергей Булгаков, Татьяна Бухтина и Руслан Шарифов. Из списка делегации исключены Александр Осипов и Алексей Буров.
Конференции ЮРПА проводятся в столицах регионов-участников ассоциации. Ранее форумы с участием народных избранников проводились в Астрахани, Краснодаре, Крыму и других «теплых» субъектах страны. В повестки заседаний как правило включаются несколько десятков вопросов, которые впоследствии ложатся в основу законодательных инициатив.
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