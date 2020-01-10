Экономика 10.01.2020 17:36
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10.01.2020 17:36
Глава Урюпинска Юрий Хорошеньков и уволенная им в середине декабря Ольга Шушлебина, главный редактор "Урюпинской правды" пришли к мировому соглашению о восстановлении журналиста в прежней должности с компенсацией за период увольнения. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации городского округа.
Напомним, сегодня в Урюпинском районном суде на 17 января было назначено судебное заседание по иску Ольги Шушлебиной к главе городского округа Юрию Хорошенькову. Ольга Шушлебина в конце прошлого года была уволена по распоряжению главы городского округа Юрия Хорошенькова по статье трудового кодекса, предполагающего возможность со стороны работодателя расторгнуть трудовой договор без объяснения причин. В качестве неофициальной версии причины увольнения послужила история с «неправильной» версткой газеты, где фотографию депутата областной думы расположили выше снимка сенатора от Волгоградской области. В администрации городского округа опять же неофициально опровергли эту версию и заявили о том, что поводом для увольнения стали претензии к работе Ольги Шушлебиной.
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