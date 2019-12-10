Друг семьи о погибшем в ДТП Олеге Соловьеве: "Он был байкером, музыкантом, серьезно занимался наукой"











Олег Соловьев планировал открывать новую клинику. О своих профессиональных планах накануне на своем юбилее он делился с другом - доктором медицинских наук, профессором ВолгГМУ Александром Воробьевым. Завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии медуниверситета, доктор медицинских наук, Заслуженный деятель наук РФ рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» о последней встрече с товарищем и о его семье - необыкновенно творческой и одаренной.

9 декабря Олег Ленианович шумно отметил свое 60-летие. «Он всегда был креативным человеком. И в этот раз позвонил мне и сказал: «Не хочу сидеть за столом, уставленным яствами. Хочу собрать близких мне людей в клинике. Попляшем, попоем, потанцуем. А завтра с семьей уедем отдыхать». Так и было. Мы веселились, плясали, никто не думал, что сегодня будем так плакать», - говорит Александр Воробьев.

Профессор уверяет, что вклад Соловьева в здравоохранение региона - неоценимый. «Олег первым создал в Волгограде частную клинику. Она процветает, о ней знают далеко за пределами региона, есть филиалы за рубежом. Они не остановились на зарабатывании денег посредством лечения, активно занимались наукой. Накануне Олег делился со мной планами о развитии нового направления. Это был человек – новатор, с активной жизненной позицией», - вспоминает Воробьев.

Супругов Соловьевых Александр Александрович знает много лет - со времен студенчества. Елена – потомственный медик. Ее отец Алексей Наумов был хирургом. «Как говорят, дерево узнаешь по плодам его. У Олега - замечательные дети. Больше всех я всегда хвалил Иру, которая тоже погибла. Она была соавтором моих книг, президентский стипендиат, в совершенстве знала языки, училась только на пятерки. Была правильная, умная и красивая девочка из хорошей семьи», - не может поверить в произошедшее Александр Воробьев.





Ирине было 25 лет. В автокатастрофе погиб и ее супруг. Получивший ранения ее брат Алексей Соловьев находится в одной из больниц под Воронежом. Он – тоже врач, хирург, колопроктолог, работал у Воробьева на кафедре доцентом.





Олег, как вспоминает профессор ВолгГМУ, был активным путешественником, байкером – объехал на своем мотоцикле весь мир. Увлекался музыкой - когда-то играл в ансамбле «Аллегро». «Даже дома у него стоит ударная установка. Он не останавливался в своем развитии, мог расти и расти. Это очень хорошие люди», - говорит Александр Воробьев.

Напомним, сегодня на московской трассе в Воронежской области в районе Борисоглебска микроавтобус, в котором находилась семья Соловьевых, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком, а затем с отечественной легковушкой. Четверо членов семьи Соловьевых – Олег, его супруга, дочь, ее супруг, а также водитель погибли на месте.