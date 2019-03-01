Происшествия

Видео ДТП с 5 погибшими в Волгоградской области: иномарка на летней резине влетела в фуру

Происшествия 01.03.2019 12:16
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01.03.2019 12:16


Видео с места страшного ДТП в Волгоградской области опубликовал региональный главк МВД, сообщает ИА "Высота 102". На данный момент уже известно, что в лобовом столкновении на трассе Москва - Волгоград в Михайловском округе погибли 5 человек - трое мужчин и две женщины, которые находились в "Mitsubishi Outlander". В машине были обнаружены детские вещи и детское удерживающее устройство, однако, как выяснилось, ребенка в салоне не было, а в детском кресле сидела женщина. Известно, что иномарка передвигалась по трассе на летней резине и, по словам очевидцев, неслась на большой скорости в направлении Москвы. Водитель выехал на встречную полосу и буквально влетел в грузовой автомобиль "Volvo". Все пассажиры легковушки погибли. Их личности установлены. Среди погибших уроженка Арзамаса и житель Владивостока. Одна женщина из Узбекистана, но имела вид на жительство в Михайловке. Сам водитель из Нового Рогачика. Еще один его пассажир из Быково. Следствие не исключает, что водитель просто нашел через соцсети попутчиков, желающих сэкономить на поездке в столицу. Эта одна из версий, которая проверяется. На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства ДТП уточняются.


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