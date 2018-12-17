«Золотой» унитаз губернатора Волгоградской области оказался фейком

Общество 17.12.2018 18:07
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17.12.2018 18:07
Придуманные отравления мирного населения в Сирии, мистификации с обвинениями России – «слава» создателей фейков из-за рубежа взята на вооружение местечковыми производителями лже-новостей. До мирового уровня, конечно, далеко, а вот «туалетная» тема оказалась близка интернет-изданиям с «пониженной социальной ответственностью». Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Цель таких порталов – не только дофантазировать до «сенсации», но и выдать за «истину» то, что не имеет место быть в действительности.
Напомним, еще 20 ноября ИА «Высота 102» сообщило о размещенном на сайте госзакупок извещении о поиске исполнителя на оказание услуг по частичному ремонту в здании администрации Волгоградской области. Почти 4 миллиона рублей планировалось потратить на ряд объектов: ремонт кабинета №1, лестницы, а также туалетной комнаты. Обычная закупка, однако, спустя почти месяц стала поводом для бурной реакции в «кишечнике» одного из таких интернет-порталов, имеющих самое прямое отношение к производству "уток". Как говорит народная мудрость, смотрю в книгу, а вижу - фигу. В многостраничной документации аукциона запало главное слово - туалет. Туалет в администрации Волгоградской области? Конечно, это для губернатора – осенило авторов очередной "утки". Ведь, судя по так называемой логике, туалетная комната на проспекте Ленина,9 – одна на все здание, ну и для кого же ее ремонтировать, как не для главы региона? Видимо, додумали авторы "сенсации". А ведь при внимательном изучении технической документации эта лже-новость тут же лопается.
В администрации Волгоградской области назвали фейком появившуюся информацию о ремонте туалета для губернатора за 4 миллиона рублей. Напомним, речь в закупке шла также о работах в кабинете №1 и о ремонте лестницы. Кабинет №1 – это так называемая подсобка, техническое помещение, которое сегодня находится вот в таком виде (см. фото – прим. ред. ИА «Высота 102»).
В еще более неприглядном виде выглядит лестница, ведущая на четвертый этаж (также см. фото – прим. ред. ИА «Высота 102»).
Но вы ведь наверняка захотите заглянуть в тот самый «туалет губернатора», который на самом деле является туалетной комнатой ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, который посещают сотни сотрудников администрации. Подробности – на «Высоте 102».
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