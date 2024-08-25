«Перевозчики начнут уходить в тень»: грозит ли Волгограду транспортный коллапс из-за новых требований к таксистам

С 1 сентября в России вступает в силу закон об обязательном оформлении страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для водителей такси. Авторы инициативы убеждены, что новые требования станут хорошей «подушкой безопасности» для пассажиров. А вот сами таксисты оценивают эти меры с большим скепсисом. По их мнению, дополнительное финансовое бремя спровоцирует отток водителей и в конечном счете ударит по кошельку клиента. Подробнее — в материале V102.RU.

В июне прошлого года Госдума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Такое решение объяснялось заботой о пассажирах. Если раньше при получении травм клиент такси получал выплаты по полису ОСАГО (сумма не превышала 500 тысяч рублей), то с новой страховкой лимит увеличился кратно. Так, пострадавшие в пути горожане получат компенсацию в размере до двух миллионов рублей.

Специалисты Центробанка сообщают, что по минимальным тарифам таксисты заплатят за полис от 1300 до 5400 рублей. Казалось бы, вполне реальные цифры. Однако эксперты, знающие работу таксопарков изнутри, парируют — полис ОСГОП оформляется на один автомобиль и действует в течение года. В то время как многие самозанятые водители берут машины в аренду и даже за короткий срок меняют их не один раз.

— Как владелец таксопарка, я знаю, что за один только месяц водитель может поменять три-четыре автомобиля. Один требует ремонта, другой попал в небольшое ДТП — причин может быть много. И каждый раз самозанятому перевозчику придется покупать новый полис. Представляете, какие это суммы? Таксистам проблематично оформить даже полис ОСАГО, потому что страховые компании считают их убыточными и рассчитывают стоимость по максимальным тарифам — цена может доходить до 60-70 тысяч рублей, — объясняет представитель Общественного Совета по развитию такси в Волгоградской области Максим Лепихин. — На мой взгляд, введение ОСГОП не повлияет ни на качество услуги, ни на безопасность пассажира. Это лишь дополнительное финансовое бремя для таксистов. Что в итоге? Перевозчики начнут уходить в тень, а цена на аренду машин резко увеличится. Я не исключаю, что, в конце концов, водители просто перестанут выезжать на линию и встанут на обочину, а мы откатимся в развитии службы такси лет эдак на 15.





Немало вопросов у работников такси вызывают и сами условия оформления полиса. Для получения документа каждому из них необходимо иметь разрешение на работу, которое выдают лишь при наличии путевого листа с отметкой о прохождении ежедневного технического осмотра и выполнения других требований.

— О чем тут говорить, если я несколько лет работаю в такси и до сих пор не знаю, где мне нужно проходить ежедневные технические и медицинские осмотры и оформлять путевые листы, — недоумевает волгоградец Антон. — По правде говоря, я не думаю, что с 1 сентября наша жизнь изменится коренным образом. Уже год в стране действует 580-й закон о такси, а добрая половина моих коллег работает, как и прежде — то есть без лицензий. Так как у водителей нет лицензии, то при всем желании они не сделают и полис ОСГОП. Но даже с ним в случае аварии водитель без путевого листа будет платить пассажиру по решению суда. Получается какое-то финансовое рабство… Впрочем, многие из нас будут вынуждены работать в таких условиях.

Кадрового голода не предвещают и агрегаторы. В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявляют, что продажа новых полисов начнется с 1 сентября. На их оформление всем водителям выделят ровно 60 дней.

— С 1 сентября у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем, — прокомментировали в компании. — Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября — мы разместим предложения страховых компаний в наших приложениях для водителей и партнеров. Мы стремимся к тому, чтобы все обязательное страхование было доступно водителю онлайн и покрывало реальное время работы. Недавно таксисты получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Приобрести полис можно прямо в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси. Мы готовы разрабатывать аналогичное решение для ОСГОП.





Как новая мера отразится на простых волгоградцах? Не обернется ли она для пользователей финансовым «нокаутом»? Эти волнующие горожан вопросы крупные компании оставляют без ответа. Сами же водители разводят руками и указывают на агрегаторов, которые, по их словам, несут полную ответственность за ценообразование.

— В большей степени цены за поездки регулирует именно «Яндекс», — убежден таксист Антон. — Все рассказы о высоком спросе — обычные басни. На себе мы этих повышений не особо-то ощущаем. Если «Яндекс» отключает повышенный спрос, то за 5 километров пути пассажир платит 120 рублей. Из них 18% мы оставляем в качестве дани агрегатору, еще 4% платим, как самозанятые. После 15-часовой смены отдаем 1400 рублей за заправку газом, откладываем деньги на оплату аренды или ремонт собственной машины и только после этого считаем доходы.

— Если на линии будет не хватать водителей, то все будет развиваться вполне закономерно. Повысится спрос, а, значит, и вырастет цена, — подтверждает Максим Лепихин.

На уходящей неделе «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» сообщали о неготовности 75% таксистов к грядущим изменениям. По информации издания, только 25% водителей, большая часть из которых трудится в Москве, получили разрешение на работу, необходимое при оформлении ОСГОПа. Озвучив удручающую статистику, организация попросила отсрочить вступление в силу новых требований.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»