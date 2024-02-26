Экономика

Волгоградцы могут позволить на свои зарплаты 829 литров бензина

Экономика 26.02.2024 10:38
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26.02.2024 10:38


Волгоградская область заняла одно из отстающих  мест в рейтинге регионов по доступности бензина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, субъект расположился на 64-ом месте с показателем в 829 литров АИ-92. Именно столько могут позволить себе жители региона приобрести автомобильного топлива на среднюю зарплату.
Лидерами рейтинга стал Ямало-Ненецкий округ, жители которого на среднюю зарплату могут купить 2589 литров бензина. На втором месте – москвичи (2278 литров), а замыкает тройку лидеров Чукотка (2160 литров).
Меньше всех могут купить на зарплату автомобильного топлива жители Ингушетии – всего 598 литров.
Средняя стоимость АИ-92 в Волгоградской области составляет в настоящее время 51,12 рубля за литр. За 2023 года бензин этой марки подорожал на 6,4%.
По статистике, в 2023 году динамика цен на бензин в России была довольно активной. Так, в январе – сентябре 2023 года цены преимущественно увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале после принятия правительством ряда стабилизирующих мер, немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти. В результате в январе 2024 года бензин марки АИ-92 в целом по стране стоил на 7,2% дороже, чем в январе 2023 года.

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