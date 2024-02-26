Волгоградцы могут позволить на свои зарплаты 829 литров бензина

Волгоградская область заняла одно из отстающих мест в рейтинге регионов по доступности бензина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, субъект расположился на 64-ом месте с показателем в 829 литров АИ-92. Именно столько могут позволить себе жители региона приобрести автомобильного топлива на среднюю зарплату.Лидерами рейтинга стал Ямало-Ненецкий округ, жители которого на среднюю зарплату могут купить 2589 литров бензина. На втором месте – москвичи (2278 литров), а замыкает тройку лидеров Чукотка (2160 литров).Меньше всех могут купить на зарплату автомобильного топлива жители Ингушетии – всего 598 литров.Средняя стоимость АИ-92 в Волгоградской области составляет в настоящее время 51,12 рубля за литр. За 2023 года бензин этой марки подорожал на 6,4%.